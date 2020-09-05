Tedarik Ne Demek? Tedarik Etmek Nedir? Tedarik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Tedarik, Arapça kökenli bir sözcük olduğu için dolayısıyla dilimize de Arapçadan geçmiştir. Tedarikli olmak, tedarikte bulunmak ve tedarik edilmek şekillerinde kullanılan bu sözcüğün anlamı araştırıp bulmak, sağlamaktır.

Tedarik Ne Demek?

Genel olarak tedarik, ihale ya da rekabet sürecinde teklif vermek için dış kaynaklardan mal veya hizmet bulma ve kabul etme sürecidir. Kıtlık koşulları içerisinde satın alma kararı uygulamayı içermektedir. Yaşanabilecek durumlar için hazırlıklı olmak, ihtiyaç olabilecek şeyleri sağlamak ve el altında bulundurabilmek anlamlarının hepsini içeren bir kelimedir.

Kelimenin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe sözlüğündeki anlamları ise hazırlık, elde etme, firma üretim süreçlerinde sermaye malları sağlanabilmesidir. Ayrıca bir lojistik terimi olması itibariyle gereken alet, aygıt, makine ya da hammaddenin uygun tedarikçiden elde edilmesi için gereken araştırma, planlama, nakliye ve teslimat gibi faaliyetlerin tümünü kapsar. Siparişlerde tedarik ediliyor ya da tedarik edildi ibareleri sık sık görülmektedir. Yani ürünlerin tedarik aşamasında olduğu söylenirken, elde edilmeye ve hazır bulundurulmaya uğraşıldığı söylenmek istenmektedir.

Tedarik etmek bazen temin etmek sözü ile karıştırılabilmektedir ya da aynı anlamda olduğu zannedilmektedir. Ancak ikisi arasında en önemli fark tedarik etmenin hazırlık sürecini, temin etmenin de gerçekleşme sürecini içermesidir.