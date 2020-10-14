TED Genel Müdürü Atabay, Pearson BTEC Uluslararası Elçisi oldu

Türkiye’de BTEC Mesleki Yeterlilik Programları, yani İşletme Teknolojisi ve Eğitim Konseyi programları ilk kez 2015 yılında uygulanmaya başlandı. TED Genel Müdürü Sevinç Atabay’ın öncülüğünde pilot olarak TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ve Lisesi’nde uygulanmaya başlanan program, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alınarak haftalık ders çizelgesinde seçmeli ders olarak yer aldı. Şimdilerde ise BTEC Programları, TED Okulları’nda okuyan tüm öğrencilere sunuluyor. TED Genel Müdürü Sevinç Atabay eğitimde gösterdiği bu çabasının karşılığını aldı. İlk uluslararası Pearson BTEC elçisi seçildi.

'GURURLUYUM'

Yeni uluslararası görevi nedeniyle gururlu olduğunu söyleyen Sevinç Atabay şöyle konuştu:

“Mesleğimde 40’ıncı yılım, birçok ulusal ve uluslararası görevde bulundum. Amacım deneyimlerime dayanarak, mesleki eğitim ve öğrenim yoluyla öğrencilerin yeterliliklerini geliştirmek. 2015 yılında TED Ankara Koleji’nde, öğrencileri iş hayatına ya da uluslararası eğitim kurumlarında yükseköğrenime hazırlayacak mesleki eğitimler sunabilmek için BTEC yeterliliklerini ve becerilerini okulun mevcut akademik programına dahil etmeye karar verdim. Bunun bölgemizde ve uluslararası alanda benzerlerinin yapılabileceği yenilikçi bir model olduğuna inanıyorum. Bu model gençler ve yetişkinlerin eğitim yolculuklarının her aşamasında uzmanlaşmasına, teknik bilgi edinmesine ve uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon ve belgeler kazanmasına olanak sağlıyor.”

ULUSLARARASI DÜZEYDE KABUL GÖREN EĞİTİM SİSTEMİ

Dünya genelinde 70 ülkede yaklaşık 1 milyon öğrenci BTEC Programlarında eğitim görüyor. Hükümet kuruluşları ve uluslararası şirketlerce tanınan BTEC Programları, sunulan nitelikli mesleki yeterlilik olanakları ve kaynaklarıyla eğitiminde çağın şartlarına uygun bir şekilde ilerlemeyi ve yeteneklerine uygun bir alanda kariyer yapmayı hedefleyen bireylerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. BTEC Yeterlilik Programı’nı tamamlayan öğrenciler uluslararası düzeyde kabul gören belge, sertifika ve diplomalara eşdeğer bir profesyonel sertifika almaya hak kazanıyor.

Cindy Rampersaud (BTEC Programları Kıdemli Başkan Yardımcısı): Türkiye'de teknik ve mesleki eğitim alanındaki öncü çalışmaları ve başarılarının yanı sıra TED okullarının BTEC yeterliliklerini kullanarak mesleki müfredatında uluslararası standartları benimsemiş olması nedeniyle Sayın Atabay'ı ilk BTEC Uluslararası Elçimiz olarak atamaktan mutluluk duyuyoruz. Mesleki eğitim alanındaki kapsamlı deneyimini ve uzmanlığını uluslararası boyutta uygulamak, yetişkinlerin ve gençlerin yaşamlarında ilerleme kaydetmeleri, iş dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları ve ekonomik ve sosyal büyümeye katkı sağlamaları konularında Atabay’ın yapacağı yönlendirmeler ve katkıları için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Sinan Kezer (Pearson Türkiye Ülke Müdürü): TED Okulları, akademi ve iş dünyasında değer gören ve öğrencilere gelecekteki kariyerlerine uygun profesyonel yetkinlikler kazandıran BTEC yeterlilik programlarının verildiği her zaman bu gibi konularda öncülük yapmış bir eğitim kurumudur. Pearson Türkiye olarak, BTEC'leri Türkiye ve çevresinde gençlere ve yetişkinlere ulaştırmak için Sayın Sevinç Atabay’la yol alacağımız için kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz.

PEARSON NEDİR?

Pearson, 70 ülkede 24 binden fazla çalışanıyla dünyanın önde gelen bir eğitim şirketi. Dünya standartlarında eğitim içerikleri ve değerlendirme araçları sunan şirket, bunları çeşitli hizmetler ve teknolojiyle destekleyerek geniş çapta daha etkili öğretim ve kişiye özel öğrenme olanakları sunmayı amaçlar.