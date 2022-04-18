Teçhizat ne demek, ne anlama gelir? Teçhizat kurmak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Teçhizat kelimesi Türkçeyi Arapça üzerinden yerleşmiş ve uzun yıllardır kullanılan sözcükler içerisinde yer alır. Bu doğrultuda hem savaş üzerinden hem de günlük hayatta öne çıkan ortak anlam kapsamında kullanılır. Böylece taşıdığı anlamları ile beraber cümle içerisinde veya tek başına değişik yerlerde değerlendirilebilir.

Teçhizat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelime anlamı üzerinden bakıldığı zaman teçhizat sözcüğü değişik biçimlerde ifade edilir.

- Silah dışındaki savaş gereçleri

- Donatı

Yukarıda öne çıkan anlamları ile beraber temel olarak ifade edilir. Ancak günlük yaşamda aynı zamanda mecazi anlam üzerinden de değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda tesisat bakımından yapılacak işler için malzemeler olarak da öne çıkar. Aynı zamanda birçok farklı yapı üzerinden de mecazi şekilde kullanılır.

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Teçhizat Kurmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman teçhizat kelimesi ile beraber, aynı zamanda teçhizat kurmak şeklinde ifade edilir. Savaş içerisinde belli başlı yerlere, silah dışında geriye kalan malzemelerin yerleştirilmesi ya da kurulması biçimde anlatmak mümkün. Aynı zamanda yine askeri yapı üzerinden malzemelerin hazırlanması biçiminde de anlatılır. Bu şekilde günlük yaşamda ya da farklı yerlerde amaca uygun değerlendirilir.