Tebessüm ettiren etkinlik

Geçtiğimiz hafta üniversite öğrencileri ve Tebessüm Kahvesi şubelerinde servis personeli olarak çalışan Down sendromlu gençler, serviste olduğu kadar mutfakta da başarılı olduklarını gösterdiler. Gerçekleştirilen etkinlikte, kurabiye hamurunu şekillendiren ekip ardından kurabiyeleri süsleyerek birbirlerine ve beraber çalıştıkları öğrencilere ikram ettiler.

AMACIMIZ DOWN SENDROMLU GENÇLERİN HAYATA KATILMASI

Keyifli ve başarılı bir etkinlik geçirdiklerini belirten Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri, şunları söyledi:

“Down sendromlu gençlerin sosyal hayata ve iş hayatına katılmasını çok önemsiyoruz. Potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri, onların hayata katılmalarını kolaylaştıracaktır.”

Üsküdar Belediyesi Tebessüm Kahvesi Proje Koordinatörü Şermin Çoban da Down sendromlu gençlerle çalışmanın heyecan verici olduğunu belirterek: “Tebessüm Kahvesi olarak amacımız Down sendromlu gençlerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak geliştirmek ve onları yetenekleri doğrultusunda yapabileceği bir işte eğitmek. Bunu sağlamak için Down sendromlu gençlerimize rehberlik ediyor, destekliyor, takiplerini yapıyor ve organizasyonun yürütülmesini sağlıyoruz” dedi.