Tebessüm etmek ne demek, ne anlama gelir? Tebessüm etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tebessüm Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Kıkırdamak 2- Kahkaha Atmak 3- Gülümsemek 4- Kikirdemek

5- Zembereğinden boşanmak

Tebessüm Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Surat asmak, kaşlarını çatmak ve somurtmak kelimeleriyle zıt anlamlı olan tebessüm etmek, 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Tebessüm etmek gülümsemek anlamına gelir.

Bu kelimeyle eş anlamlı olan birçok sözcük günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bu deyimler arasında en bilinenleri şunlardır.

1- Ağzı kulaklarına varmak 2- Gözlerinin içi gülmek 3- Yüzünde güller açmak

Tebessüm Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Etmek fiili ve tebessüm kelimesiyle oluşturulan tebessüm etmek kelimesi, cümle içinde tamlama olarak kullanılır. Dil bilgisi kurallarına göre tebessüm etmek kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibidir.

Tebessüm Etmek - Doğru Kullanım

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Tebessümetmek - Yanlış Kullanım

Tebessüm Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Harun sinirlendiğini belli etmemek için sorulan sorulara tebessüm ederek yanıt vermeye başladı.

2- Bana ilk kez tebessüm ettiğinde ona aşık olmuştum.