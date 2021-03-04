Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazen yaşamdan sıkılmak, bunalmak sürekli bulunulan ortamla da ilgili olabilir. Değişiklik insana yeniden güç verir, yaşama sevinci verir.

Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Tebdili mekanda ferahlık vardır sözü kişilerin çoğu zaman aynı yerde vakit geçirmesinden kaynaklanan bir buhran için söylenmiştir. Böyle durumlarda ortam değiştirmek insana iyi gelir. İnsanın içi açılır. Aynı söz sadece mekan için değil sürekli yapılan işler içinde kullanılır. Tekdüzelikten bıkkınlık içinde uyumlu bir atasözüdür. Yani o an mekanı değiştirmek, işi değiştirmek, konumunu farklı bir yere taşımak insana iyi gelir, ferahlık veriri anlamlarının tamamını kapsamaktadır.

Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bir arkadaşınızı bunalmış olarak görüyorsanız şu cümleyi kurabilirsiniz; gel dostum seni başka yere götüreyim tebdili mekanda ferahlık vardır derler, biraz kendine gelirsin.