Teamül ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre teamül kelimesinin sözlük anlamı

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Teamül sözcüğünün kökeni; Arapça olup, oldukça eski zamanlardan bugüne dek kullanılan bir kelimedir. Bunun yanı sıra dilimize geçmiş olup, halen günümüzde halk dilinde, günlük yaşamda kullanılan bir sözcüktür.

Teamül Ne Demek?

Teamül sözcüğü; dilimizde çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime; Arapça dilinden dilimize geçmiş olup, Türk Dil Kurumuna göre pek çok anlama sahiptir. Bu anlamlardan bazıları ise; tepkime, davranış ve iş olarak tanımlanabilir.

Teamül Ne Anlama Gelir?

Teamül kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bununla beraber bu kelimenin anlamları, yukarıda ifade edildiği gibidir.

TDK'ya Göre Teamül Kelimesinin Sözlük Anlamı

Teamül sözcüğünün anlamı, Türk Dil Kurumuna göre birden fazladır. Bu kelime günlük yaşamda oldukça sık kullanılır. Bu kelimenin Arapçadan dilimize geçtiği belirtilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre teamül sözcüğünün anlamı, aşağıdaki gibidir;

- Tepkime,

- İş,

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- Davranış şeklinde sıralanabilir. Teamül kelimesinin anlamları bu şekilde belirtilmektedir.