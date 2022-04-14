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Teach 2. Ve 3. Hali Nedir? Teach Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Teach 2. Ve 3. Hali Nedir Teach Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede yer alan fiiller bütün zamanlarda kullanılabilmektedir. Bu dilde yer alan fiillerin 2. ve 3. halleri yalın hallerinden farklı olmaktadır. Bazen -ed eki alarak değişen eylemler bazen de farklı bir kelime olarak ifade edilmektedir. Peki, Teach eyleminin 2. ve 3. hali nedir? Teach fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler nasıl olmaktadır? İşte, Teach kelimesinin 2. ve 3. hallerinin nasıl olduğunu merak edenler için gerekli hususları derledik.

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 Teach kelimesi düzensiz fiiller içerisinde yer alan bir eylem olmaktadır. Bu eylem farklı ekler aldığı zaman başka bir anlama gelen yeni bir kelime de olabilmektedir. 

 Teach 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Teach eyleminin anlamı öğretmek ve ders vermek olarak ifade edilmektedir. Bu eylemin 2. halinde kelime farklılaşarak to teach fiilinin ikinci hali olan taught olarak belirtilmektedir. Teach eyleminin 3. halinde ise fiil yine taught olmaktadır. Hem 2. hem de 3. halinin yazılış ve okunuşu aynı olmaktadır. 

 Teach Fiilinin 2. ve 3. Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Teach eylemi düzensiz bir fiil olduğu için -ed eki almamaktadır. Hem 2. hem de 3. hali aynı olan teach kelimesi taught olarak ifade edilmektedir. Teach kelimesinin taught olarak kullanılan örnekleri şu şekilde olmaktadır:

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 - She taught me how to dance when I was little.

 - My brother taught me how to cycle a bicycle when I was 7 years old.

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