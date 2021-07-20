TDS metre nedir? TDS değeri kaç olmalıdır ve nasıl ölçülür?

Özellikle ölçümü dönüşüm üzerinden tahmin üzerine işlem gerçekleştiren bir cihaz şekilde anlatmak mümkün. Amaca uygun olarak farklı alanlarda kullanmakta ve belirlenmiş değer arada üzerinden ölçüm sağlanmaktadır.

TDS Metre Nedir?

Herhangi bir çözeltinin toplam çözünmüş katı maddeleri üzerinden, diğer bir deyişle çözünmüş katı parçacıkların konsantrasyonunu gösteren cihaz TDS metre olarak ifade edilmektedir. Özellikle çözülmüş iyonize katılar, mesela mineraller ya da tuzlar bir çözelti kapsamında elektriksel iletkenliği bulunur. Bu doğrultuda ortaya çıkan elektriksel iletkenlik kapsamında, TDS metre bunun ölçümüne etkin bir biçimde yapma imkanı tanımaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere metre cinsinden yapılacak ölçümü ile beraber, ölçüm ve dönüşüm üzerinden tahmin yapılır.

TDS Değeri Kaç Olmalıdır?

Genel olarak suyun içerisinde bulunan katı maddelerin miktarını ölçen cihaz olarak TDS metre ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda ölçüm ppm değeri üzerinden ele alınmakta ve ölçülmektedir. Past per million olarak da İngilizcede öne çıkan değer, Türkçe üzerinden çevrildiği vakit milyonda bir şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle birçok farklı kurum eşliğinde ortak olarak belirli bir standart değer aralığı belirlenmiş durumda. Doğayı Koruma Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü kapsamında belirli bir diğer ön plana çıkıyor.

Bu bağlamda TDS ölçüleri üzerinden maksimum değer 500 mg/L, yani diğer bir ifade ile 500 ppm olması gerekmektedir. Bu değer üzerine çıkmaması gereken bir miktar olarak ön plana çıkıyor. Böylece birçok farklı yapı konusunda doğanın korunması ya da canlıların korunması noktasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

TDS Değeri Nasıl Ölçülür?

TDS değerini ölçebilmek için suyun buharlaştırılması gerekir. Tabi sadece bu yeterli değildir. Hangi zamanda katı artığın tartılması gerekmektedir. Bu bağlamda suyun EC değeri 1 metre üzerinden ölçülmekte ve dönüştürmek suretiyle tahmini olarak değer ortaya çıkarılmaktadır. Yani tahmini olarak kalibre edilmiş bir EC sayaç olarak öne çıktığını dile getirmek mümkün. Bu durumda bazı sayaç dergisi iki farklı değeri gösterecek şekilde ayarlanarak kullanım imkanı da tanımaktadır.

TDS Önemi Nedir?

Özellikle merak edilen konular içerisinde TDS değerinin önemini ne olduğu geliyor. Bu bağlamda değer içme suyu üzerinden ön plana çıkmaktadır. Hem suyun içerisindeki EC değeri hem de pH değerinin sağlıklı bir değer aralığında olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı ele alınan ölçümler kapsamında belirli bir değer aralığında yakalanması büyük öneme sahiptir. Böylece sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ülke çapında içme suyu oluşturulur. Maksimum değer bu bağlamda 500 mg/L olması ile beraber 500 ppm şekilde ifade edilir. Tabii halk arasında bilinen pH değeri üzerinden bakıldı vakit ise, 7 ila 8,5 pH arasında olması gerekmektedir.

TDS Metre Nerelerde Kullanılır?

Birçok farklı yapının belli bir değer aralığında olması için TDS metre ve değer kullanılmaktadır.

- İçme suları

- Bazı maddeler

- Katı çözeltiler

- Tuz ve mineral yapıları

- Metaller

Daha çok su arıtım işiyle ilgilenen birçok farklı sektör için bu değer ön plana çıkmaktadır. Mutlaka yapılması gereken ve istenilen değer aralığını oluşması önemli olan ölçümlerden biri olduğunu dile getirmek mümkün. Bir yasal mecburiyet olarak öne çıkıyor.