Tazminat davası nedir? Maddi ve manevi tazminat davası nasıl ve nereye açılır  

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Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi isterseniz ayrı ayrı da açabilirsiniz. Ticari özellikte olmayan tüm tazminat davaları, talep edilen tazminat tutarına bakılmadan asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat davası, kişinin haksız fiil nedeni ile görmüş olduğu maddi ya da manevi zarar için isteyebileceği karşılık için açılan davadır. Ama tazminat sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, borca aykırı bir davranış ile sözleşmenin ihlal edilmesi, bu ihlalden kaynaklanan bir zararın ortaya çıkması, uygun nedensellik bağı, ihlal fiili ve kusur gibi şartların oluşmuş olması gerekir.

Kişinin uğradığı haksız fiil nedeni ile zararının karşılanması talebi ile açtığı davalara tazminat davası denir. Kişinin kişilik haklarının ihlal edilmesi ve bunun sonucunda da maddi ya da manevi olarak zarara uğraması durumunda zararın para karşılığını talep eder.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl ve Nereye Açılır?

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Tazminat davası, dava açma nedenine bağlı olarak farklı mahkemelerde açılır. Tazminat davaları için tek bir görevli mahkeme belirtilemez. Örneğin; sözleşmeden kaynaklanan tazminat davalarında görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ama doktorun yanlış tedavisi nedeni ile açılacak olan malpraktis davasının ise, tüketici mahkemesinde açılması gerekir. Aynı zamanda işçinin işverene yönelik açacağı ihbar ve kıdem tazminatı davasında görevli olan mahkeme ise, iş mahkemeleridir.

Dava açma nedenine bağlı olarak davanın açılacağı görevli mahkeme belirlendikten sonra davanın nerede açılacağı konusu da çok önemlidir. Genel yetkili olarak mahkeme, zarar görenin yerleşim yerinde, haksız fiilin işlendiği yerde ya da davalının yerleşim yerinde açılabilir.

Tazminat Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Tazminat davası yetkili mahkemede açıldıktan sonra dilekçeler aşaması bulunur. Dava, cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi de olmak üzere karşılıklı olarak dilekçeler yazılır. Sadece bu aşama bile yaklaşık olarak 1-2 ay kadar sürer. Dilekçeler aşamasının bitmesi sonucunda ön inceleme duruşması için her iki tarafa da tebligat gönderilir. Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra da mahkeme, tahkikat aşamasına geçer.

Tahkikat aşamasında, gerekli olan tüm deliller toplanır. Delillerde tanık varsa tanık beyanının alınması, kusurun hesaplanması, kazaya dayalı olan bir tazminat davası da sakatlık ya da zarar adına hazırlanmış olan bilirkişi raporu ve en sonunda da hesap raporu alınır. Hazırlanan raporlara davacı taraf ya da davalı tarafın itiraz etme ve yeniden rapor hazırlanması yönünde de dilekçeler sunabilir. Mahkeme itirazı kabul ederse bilirkişinin yeniden rapor hazırlaması yönünde bir karar verebilir.

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Mahkemenin deliller aşaması bittikten sonra sözlü tahkikat (karar) duruşmasına geçilir. Mahkeme bir karar verdikten sonra karara itiraz etmek için taraflardan birisi ya da her ikisi de itiraz yoluna başvurabilir. Tazminat davası kısa sürede sona ermez. Tazminat davasının sonuçlanması, duruşma günlerinin belirlenmesi, mahkemenin iş yoğunluğu, adli tatil sürecine girilmesi gibi pek çok nedene bağlı olarak yaklaşık 1-2 yıl kadar sürebilir.

Maddi Tazminat Davası Şartları

Kusur aranan hallerde tazminat talep eden kişi davalının kusuru nedeni ile zarara uğradığını ve davalının kusurunu ispatlamakla yükümlüdür.

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Kişi davada uğradığı zararını ispatlamalıdır. Haksız fiil ile bağlantılı olarak zarara uğradığını ve mal varlığında yaşanan eksilmeyi ispatlaması gerekir.