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Tazmin etmek ne demek, ne anlama gelir? Tazmin etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Tazmin#TDK#Kelime
Tazmin etmek ne demek, ne anlama gelir Tazmin etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan tazmin kelimesi, zamn kökünden türetilmiştir. Zamn, kefil olmak anlamına gelirken tazmin, bir şeyin bedelini ödemek ve zararını karşılamak demektir. Bu sözcük edebiyatta terim anlamında kullanılır. Şiirde, başka bir şaire ait bir beyti ya da dizeyi, şairin adını belirterek kullanmaya tazmin etmek denir. Tazmin Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tazmin Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı detayları ile sizler için derledik.

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Tazmin Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Ödeşmek 2- Zararını Karşılamak 3- Gidermek 4- İkame Etmek

 5- Açığını kapatmak 6-Tesviye etmek

 Tazmin Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 14. yüzyılda literatüre giren tazmin kelimesi, birinin yol açtığı maddi bir zararı karşılaması demektir. Günümüzde bu kelimenin çoğulu olan ''tazminat'' daha çok kullanılır. Tazmin sözcüğünden türetilen diğer kelimeler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Maddi tazminat 2- Meslek hastalığı tazminatı

 3- Tazminat davası 4- Kıdem tazminatı

 Tazmin Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Tazmin etmek kelimesi yazımı en çok karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir.

 Tazmin Etmek - Doğru Kullanım

 Tazminetmek - Yanlış Kullanım

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 Tazmin Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Kendisi zararı tazmin edeceğine dair söz vermiş olmasına rağmen henüz hiçbir ödeme yapmadı.''

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#Tazmin#TDK#Kelime

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