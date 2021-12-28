Tazmin etmek ne demek, ne anlama gelir? Tazmin etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tazmin Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ödeşmek 2- Zararını Karşılamak 3- Gidermek 4- İkame Etmek

5- Açığını kapatmak 6-Tesviye etmek

Tazmin Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyılda literatüre giren tazmin kelimesi, birinin yol açtığı maddi bir zararı karşılaması demektir. Günümüzde bu kelimenin çoğulu olan ''tazminat'' daha çok kullanılır. Tazmin sözcüğünden türetilen diğer kelimeler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Maddi tazminat 2- Meslek hastalığı tazminatı

3- Tazminat davası 4- Kıdem tazminatı

Tazmin Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Tazmin etmek kelimesi yazımı en çok karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir.

Tazmin Etmek - Doğru Kullanım

Tazminetmek - Yanlış Kullanım

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Tazmin Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Kendisi zararı tazmin edeceğine dair söz vermiş olmasına rağmen henüz hiçbir ödeme yapmadı.''