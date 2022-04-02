Taziye Nedir, Ne Anlama Gelir? Taziye Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Arapça kökenli olan sözcük türlerinden biri de, taziye kelimesidir. Taziye sözcüğü her ne kadar Arapça kökenli olsa da, çok yaygın kullanılıyor. Taziye kelimesi TDK'ya göre, ölen kişilerin yakınlarına başsağlığı dilenmesi anlamındadır.

Taziye Nedir, Ne Anlama Gelir?

Anlamı araştırılan taziye kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça kökenli olup ve Türkçe dilinde kullanılan bir kelimedir. Bireyler Arapça kökenli olan taziye sözcüğünün sözlük anlamını merak ediyor. Bireyler en doğru bilgileri öğrenmek adına farklı kaynaklara yönelebiliyor. Özellikle kişiler sözlük temin ederek taziye kelimesini araştırabiliyor. İnterneti aktif olarak kullanan kişiler taziye sözcüğünü arama motorlarına yazabiliyor. Taziye kelimesi, taziyet ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek anlamında kullanılan bir kelimedir.

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Taziye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Sözlük anlamları öğrenebilmek isteyen kişiler, nerede araştırma yapacağını bilmiyor. Taziye kelimesiyle ilgili bilgi edinmek isteyenler TDK'ya başvurabiliyor. Her zaman her sözcüğün anlamı TDK tarafından detaylı olarak paylaşılıyor. Arapça kökenli olan taziye sözcüğü de, TDK tarafından anlamı açıklanan kelimelerdendir. Taziye kelimesi TDK'da, ölen bir kişinin yakınlarına başsağlığı dilenmesi anlamında yer alıyor.