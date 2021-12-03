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Tayyare kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tayyarenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Tayyare#Eş Anlamlısı
Tayyare kelimesinin eş anlamlısı nedir Tayyarenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Teyyare kelimesi Türkçede çok eski yıllarda kullanılmış olan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Günümüzde hala her ne kadar kullanılsa bile eş anlamlı sözcüğünün daha fazla öne çıktığını ifade etmek mümkün. Bu kelimenin eş anlamlı karşılığı ise merak edilmekte ve internet üzerinden araştırılmaktadır. Peki, tayyare kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tayyarenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilenleri derledik.

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Kanatları ve motoru eşliğinde uçabilen araçlar teyyare olarak bilinmektedir. Aslına bakılırsa özellikle taşımış olduğu anlamı üzerinden eş anlamlı sözcüğünün günlük hayata daha fazla kullanıldığını dile getirmek mümkün. Bu sayede cümle içerisinde ya da tek başına her yerde eşit olan da kullanılabilir.

 Tayyare Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Tayyare kelimesinin eş anlamlısı uçak olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde her ikisi de aynı anlam üzerinden Türkçede uzun yıllardır kullanılır. Hatta uçak kelimesinin Teyyare sözcüğünün yerine günlük yaşamda daha fazla öne çıktığını ifade etmek mümkün. Ancak birçok değişik yazılı kaynak ve eserde teyyare kelimesi ile karşı karşıya kalınır.

 Tayyarenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden teyyare kelimesi uçak sözcüğü ile karşılık bulunmaktadır. Anlamları aynı ve yazılışları farklı olarak eş anlamlı şekilde değerlendirilebilir.

 ‘’Ben bugün hava alanında birçok uçak gördüm.’’

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 ‘’Uçak bugün erken vakitte havaalanına inecek.’’

 ‘’Ben ileride uçak mühendisi olmak istiyorum.’’

 Bu şekilde görüldüğü gibi taşıdığı anlam ile Teyyare kelimesine karşılık olarak, eş anlamlı şekilde uçak sözcüğü kullanılabilir.

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