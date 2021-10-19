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Tayland hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Tayland hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Tayland#Ülke#Kıta
Tayland hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Tayland hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Tayland 1238 yılında Sukhothai Krallığı adıyla kuruldu. Ülkenin başkenti Bangkok, milli marşı ise Phleng Chat Thai'dir. Resmi olmayan verilere göre, Tayland'ın nüfusu 540 milyon 239 bindir. Tayland hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Ko Samui plajları, Koh Samet Adası ve Chiang Mai tapınakları Tayland'ın en çok turist çeken yerleridir. Ülkenin en kalabalık şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Bangkok 2- Mueang Chiang Rai 3- Phuket City 4- Udon Thani

 Tayland Hangi Kıtada Yer Alır?

 Resmi adı Tayland Krallığı olan ülke Asya kıtasında yer almaktadır.

 Tayland Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Yarım Kürede ve Hindiçin yarım adasında bulunan Tayland Krallığı Laos, Kamboçya ve Malezya ile sınır komşusudur.

 Tayland Hangi Dine Mensup?

 Tayland Krallığının resmi dini Budizmdir.

 Tayland Hangi Dili Konuşuyor?

 Tayland'ın resmi dili Tayca'dır. Malayca ve Çince, ülkede resmi olarak tanınan diğer diller arasında yer almaktadır.

 Tayland Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Tayland'da toplam 44 harften oluşan Tay alfabesi kullanılıyor.

 Tayland Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 Ülkede Tayland Güneş Takvimi kullanılmaktadır. Başta Malezya ve Laos olmak üzere birçok Uzak Doğu ülkesinde de kullanılan bu takvim, Miladi takvime göre 543 yıl ileridedir.

 Tayland Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Baht'tır. Bu para biriminin döviz kodu ise THB'dir.

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#Tayland#Ülke#Kıta

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