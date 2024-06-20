Tayin olan müdür herkes için birer zeytin fidanı dikti

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Salihli'de yaz tatilinde öğrencilerinin eğitim masrafları için 8 dönümlük arsaya buğday ekip, hasat yapmasıyla tanınan Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş'in 9 yıllık görev süresi doldu. Gelecek eğitim-öğretim yılında aynı ilçedeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda görev yapacak olan Ateş, daha önce buğday ektiği alana bu kez, tayini çıkması sebebiyle 284 öğrenci, 24 öğretmen ve 2 hizmetli için zeytin fidanı dikti. Tarlayı kendisi işleyen Ateş, gönüllü öğrencilerin de yardımıyla diktiği zeytinlerden elde edilecek meyvelerin, kendinden sonra gelecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerine gelir olmasını hedeflediğini söyledi.

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9 yıldır görev yaptığı Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu'ndaki görevinin rotasyon nedeniyle görev süresinin sona erdiğini belirten Ateş, "Görev sürem içerisinde ulusal ve uluslararası alanda birçok projelere imza atmıştık. Tarımsal projelere de yer vermiştik. Son olarak okuldan ayrılmam münasebetiyle de öğrencilerime özel bir hediye olsun diye, okulumuzun daha önce öğrencilerimin faydasına işlediğim tarlasına zeytin fidanı dikimi yaptım. Her öğrencime, öğretmen ve hizmetli arkadaşlarıma 1'er zeytin fidanı hediye ettim. Onlara bir anı bırakmak istedim. Zeytin barışın, güzelliğin, umudun simgesidir. O yüzden ben de okulumda anıları yaşatacak, güzellikleri yaşatacak bir zeytinlik olsun istedim" dedi.Ateş, "Daha önce bu tarlayı yaz tatillerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerim için değerlendiriyordum. Şimdi bu zeytinliği bakımını, gittikten sonra da gönüllü olarak üstlenmeyi düşünüyorum. Bu zeytinlik inşallah meyvelerini vermeye başladığı zaman da burada birçok öğrenciye faydası olacak. Bu öğrenciler geleceğimiz. Gelecek nesil en güzel şeyleri hak ediyor" diye konuştu.

Okul müdürü Ateş'e, gönüllü olarak yardım ederek zeytin fidanı diken 8'inci sınıf öğrencilerinden Emin Emre Ece (13), “Müdürümüzün tayini çıktığı için bize zeytinlik bırakmak istedi. Birlikte zeytin fidanlarımızı diktik ve şimdi can suyu veriyoruz. Gelecekte inşallah fidanlarımız büyüyecek ve onlardan zeytin toplayacağız" dedi.