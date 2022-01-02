Tavzih Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tavzih Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Tavzih kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tahrir 2- Tafsil Etmek 3- Beyan Etmek 4- İzahat 5- Açıklamak

6- İkrar 7- Tenvir Etmek 8- İfade Etmek 9- Belirtmek 10- Aydınlatmak

Tavzih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Daha çok deneme ve makale türündeki düz yazılarda kullanılan tavzih kelimesi 14. yüzyıldan veri kullanılmaktadır. Tavzih, tam anlaşılamamış bir konuya açıklık getirmek demektir. Bir şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamak anlamına gelen tafsil ile tavzih kelimeleri eş anlamlıdır.

Anlaşılması zor olan metinler içinse müstavzih kelimesi kullanılır. Müstavzih, açıklama gerektiren demektir.

Tavzih TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Tavzih kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir şeyi ana hatlarıyla açıklamak

İkinci Anlamı: Karşı tarafı bilmediği bir konu hakkında aydınlatmak, izah etmek

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Tavzih Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu konuyu size tavzih etmem için önce konu hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

2- Olup biten her şeyi size tavzih edeceğim.