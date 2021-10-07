Tavus Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Tavuz Kuşu Uçar Mı Ve Özellikleri Neler

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Tavus kuşunun çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özelikleri ile tavus kuşuna hayran olan çok sayıda kişi vardır. Tavus kuşu insanların ilgi duyduğu ve hakkında birçok soruyu merak ettikleri bir hayvan olarak bilinmektedir. Bu yüzden insanların bu kuşa karşı farklı bir sempati duyduğu görülmektedir.

Tavus Kuşu Nedir, Ne Yer ve Nasıl Beslenir?

Tavus kuşu, sülüngiller familyasının bir üyesidir. Bu kuşun tüyleri ise en çok dikkat çeken özelliğini göstermektedir. Çünkü tavus kuşunun tüyleri kabardığı zaman heyecan verici bir resim ortaya koymaktadır. Bu heyecan verici olayı yaşamak için insanlar bu hayvanı dikkatle seyretmektedirler.

Tavus kuşunun her bir tüyü gözleri andırmaktadır. İnsanların önemli bir kesimi tavus kuşlarının nazarı önlediğine inanmaktadır. Ortalama ömürleri 8-10 yıl arasında olan tavus kuşlarının erkekleri dişilere oranla daha büyüktür. Bazı tavus kuşu türleri ise 20 yıla kadar yaşayabilir. Ayrıca ömrü 40-50 sene arasında olan tavus kuşları da bulunmaktadır. Tabi bu durum tavus kuşunun yaşadığı bölgeye göre değişebilir.

Tavus kuşları genel olarak ot ve böcek yerler. Yani bu büyük kuşların hem et hem de ot yedikleri görülmektedir. Tavus kuşlarını doğal ortamlarında bulmak ise oldukça zordur. Hayvanat bahçelerinde ise tavus kuşunu sıklıkla görme şansınız olduğunu bilmelisiniz. Tavus kuşları görünüş olarak çok güzel olsalar da sesleri fazlasıyla iticidir. Bu yüzden insanlar bu kuşun sesini duydukları zaman irkilebilirler.

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Tavus Kuşu Uçar mı ve Özellikleri Neler?

Tavus kuşları kendilerine karşı bir tehdit aldıkları zaman hızlıca koşmaya başlarlar. Bazı zamanlar ise uçarak uzaklaşabilirler. Bu yüzden tavus kuşları uçabilirler. Uçmayı bilen tavus kuşlarının kuyrukları oldukça renkli ve büyüktür.

- Tavus kuşu, sülüngiller familyasına ait bir türdür. Mavi olan tavus kuşu Hindistan'da ulusal kuş olarak ifade edilmektedir.

- Dünyanın en güzel kuyruğuna sahip hayvanı tavus kuşu olarak bilinmektedir. Bu kuşun kuyruğu eşsiz bir yapıya sahiptir.

- Dişi tavus kuşlarının kuyrukları erkeklere göre daha renksizdir. Erkek tavus kuşlarının kuyrukları çok ilgi çekici bir görünüme sahiptir.

- Tavus kuşları ağaçta uyuyabilir ancak avlanmalarını yerde yaparlar.

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- Tavus kuşları gruplar halinde yaşamayı severler.

- Tavus kuşları nesli tükenmesin diye koruma altına alınmıştır.

- Tavus kuşlarının yaklaşık olarak 1 metre uzunluğunda kuyrukları bulunmaktadır. Bu kuyrukların renkleri tavus kuşu türlerine göre değişiklik göstermektedir.

- Tavus kuşları oldukça dirençli bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı bu kuşların birçok yerde rahatlıkla yaşadığı görülmektedir. Zaten hayvanat bahçelerinin en gözde hayvanlarının başında tavus kuşları yer almaktadır.

- Erkek tavus kuşları dişilerini etkilemek için eşsiz kanatlarını açmaktadır. Bu kanat açma anı oldukça etkileyici bir görüntüyü ortaya çıkarmaktadır.

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- Tavus kuşlarının kuyruk renkleri genel olarak yeşil, lacivert, mor ve altın sarısı rengindedir.

- Tavus kuşları doğada buldukları her şeyi yemeye çalışırlar. Bu yüzden besin çeşitleri oldukça çoktur. Ot ve böcek türleri sevdikleri yiyecekler olarak bilinmektedir.

Tavus kuşlarının eti lezzetli olsa da avlanması yasaktır. Bunun nedeni ise tavus kuşunun neslinin korunmak istenmesidir. Ayrıca birçok toplumda bu hayvanın kutsal sayıldığı da bilinmektedir. Çok güzel bir görünüşü olduğu için birçok toplumda değer gören bir hayvan olmayı başarmıştır.