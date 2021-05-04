Tavuk Ne Yer? Tavuklar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Sülüngiller familyasına ait olan bir tür evcilleştirilebilen hayvan olan tavuklar, kümes hayvanları arasında gelmektedir. Ticari amaçlı yetiştiriciliği oldukça yaygın olan tavuklar, en çok beslenen kümes hayvanları arasında birinci sıradadır.

Tavuk Ne Yer?

Tavukların yetiştirilmesinde her canlıda olduğu gibi beslenmeleri de oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Tavukların en fazla tükettikleri arpa, mısır ve buğday gibi tahıl ürünlerini ana besin olarak tüketirler. Bunların haricinde meyve ve sebzeleri de tüketebilirler. Tavuklar, solucan gibi yer altında yaşayan canlılarla da kendileri bularak beslenirler. Bunların haricinde marul, lahana, ot gibi besinleri de yiyecek olarak tercih etmektedirler.

Tavuklar Nasıl Beslenir?

Tavukların beslenmesinde doğal yemler tercih edilir. Bu nedenle de tahıllar beslenmede önemli bir görev üstlenmektedirler. Tavukların yetersiz veya yanlış beslenmesi bazı problemlerin hatta ölümlere bile sebep olabilmektedir. Bu nedenle de besleme de tamamen doğal yemler kullanılır. Bunun haricinde toprak altından çıkan solucanlarla da beslenirler. Ancak solucanlar direk olarak tavuklara toplu halde yağlanmayı tetiklememesi açısından verilmez. Meyve, sebze, peynir, yemek artıkları (bozulmamış veya fazla yağlı olmayan), ot, çim, yonca, ağaç yaprakları da tavuklara besin olarak verilebilir.

Tavukların En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavuklar kümes hayvanları içerisinde yemek seçmeyen kanatlılar arasında bilinmektedir. Leş, böcek, solucan, yeşil bitkiler, yemek artıkları, tahıllar, taş, toprak yani kısacası her şeyi tüketebilirler. Bu özellikleri ile de tavuklar için bu şekilde keskin bir ayrım bulunmamaktadır. Ancak sağlıkları için verilmesi gereken ve tavuklarında tüketimde sıklıkla tercih ettikleri kırılmış mısır en sevdikleri besin arasında gelmektedir. Bunun haricinde toprağın altından çıkan solucanları da tavuklar oldukça sevmekte ve buldukları anda tüketmektedirler. Tavuklar yeşil yani taze sebzeleri de yiyebilmektedirler. Yeşil sebzeler içerisinden de genel olarak sulu olan besinler yerine daha az sulu sebzeleri tercih etmektedirler.