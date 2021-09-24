Tavşan Türleri, İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir? Beyaz Tavşan Hangi Cinstir, Büyümeyen Tavşan Cinsi Var Mı?

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Çok fazla türe sahip olan tavşanların en bilinen cinsleri; Yeni Zelanda tavşanı, Ankara (angora) tavşanı, hotot tavşanı, himalaya tavşanı, beveren tavşanı, havana tavşanı, argente (gümüş) tavşanı, aslanbaş tavşanıdır. Evde beslemek için tavşan seçen kişilerin dikkat etmesi gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler genellikle tavşanın tüy dökme durumu, ne kadar büyüyeceğidir.

Tavşan Türleri, İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

Tavşanlar, memeli grubu içerisinde bulunan, sıcakkanlı hayvanlardır. Tavşanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşam sürebilmeleri için gürültüden son derece uzak olmaları gerekmektedir. Genellikle gözleri büyük, ön bacakları arka bacaklarından daha kısadır. Kuyrukları ise kısa bıyıkları ve kulakları uzundur. Oda sıcaklığı tavşanların yaşayabilmesi için ideal bir ortamdır. Tavşanların ömürleri yaklaşık olarak 8 senedir.

Evde bakılması ve ticari olarak beslenilip büyütülmesi açısından farklı özelliklere sahip olan tavşanlardan bazıları şunlardır:

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Angora Tavşanı: Diğer ismi Ankara tavşanıdır. Ankara tavşanları tüylerinin kalitesi bakımından son derece önemlidir. Koyunlara oranla ısıtma gücü yaklaşık 2 kat daha fazladır. Bu nedenle tüylerinin bakımına oldukça özen gösterilmektedir. Angora tavşanlarının memleketi Ankara'dır. Başları yuvarlak, gözleri kırmızı, orta boylu, kulakları püsküllü, renkleri beyaz olan bu tavşanların yaklaşık olarak ağırlıkları ise 4 kilogram kadardır.

Kutup Tavşanı: Bu tavşanların en belirgin özellikleri son derece hızlı koşmalarıdır. Genellikle dağlık olan bölgelerde yaşarlar. Saatte 60 km koşabilmektedirler. Tüy renkleri genellikle beyazdır, fakat yaz mevsiminde gri ve kahverengi, kış mevsiminde ise beyaz renklidir. Renk değişimlerine sahip olmaları kendilerini düşmanlara karşı savunmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Her doğum sırasında sekiz adet yavrulayabilmektedir.

Himalaya Tavşanı: Adlarını yaşadıkları bölgeden alan Himalaya tavşanları hem evcil hem de yabani olabilmektedir. Arka bacakları uzun, ön bacakları kısa, bıyıkları ve kulakları uzun, kuyrukları kısa, gözleri ise iridir. Tüyleri turaş edilip üzerine buz konulduğu zaman bir modifikasyon geçirir ve tüyleri siyah renge dönüşür. Buz etkeni ortadan kalktığı zaman tüyleri tekrar eski haline yani beyaz renge bürünür.

Yeni Zelanda Tavşanı: Kökenleri Amerika'dır. Diğer tavşan türlerine oranla daha tombul iridir. Bu nedenle genellikle etinden faydalanmak için üretilmektedir. Her doğum sırasında 8 adet yavru dünyaya getirirler.

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Velikan Tavşanı: Oldukça hantal ve sosyal canlılardır. Almanlar 2. Dünya Savaşı sonrasında et ihtiyacının karşılanması için üretmişlerdir. 8 ile 12 kilo arasında gelişim gösterirler. 1 senede 5 kere yavrulayabilen bu tavşanlar sadece eti için değil kürkü için de üretilmektedir. Ülkemizde lüks otellerde eti oldukça ilgi görmektedir.

Beyaz Tavşan Hangi Cinstir?

Herhangi bir türe ait tavşan beyaz tüy rengine sahip olabilmektedir. Albino tür olan tavşanların tüyleri beyaz ve gözleri kırmızı renge sahiptir. Bu nedenle tavşanların tüy rengine göre tür tayini yapmak mümkün değildir. Genellikle Yeni Zelanda tavşanları, Ankara yani Angora tavşanları beyaz renk tür yapısına sahiptir.

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Büyümeyen Tavşan Cinsi Var mı?

Büyümeyen tavşan türü Hollanda Lop tavşanıdır. Bu tavşanların kökeni Hollanda'dır. Günlük su tüketim miktarları son derece fazladır. Boyları kısa, geniş bir baş yapısı, beyaz renk burun, kısa ve etli kulak yapısı, genellikle vücutları iki renkli, arka bacakları beyaz renk olması ile dikkat çekmektedir.