Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış atasözü mecaz anlamda kullanılan ve anlamı pek belirgin olmayan atasözlerimizden biridir. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış atasözündeki kelimeler gerçek anlamlarını kaybetmiş kelimelerdir.

Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Önemi olmayan bir kimse, kendinden çok üstün ve önemli birine kırılsa, gücense bile önemli kişinin bundan hiçbir haberi olmaz. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış atasözü önemsiz kimselerin önemli insanlara küsmelerinin bir şey ifade etmediğini anlatmak için kullanılır.

Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O plazadaki katları temizleyen bir kat görevlisi ancak kalkmış plaza sahibine kırılmış. Sahibin bundan haberi bile yok. Yani senin anlayacağın bizim tavşan dağa küstü dağın haberi yok.