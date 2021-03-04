Tatsız Aşa Tuz Neylesin Akılsız Başa Söz Neylesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin atasözü, akılsız kişilere ne kadar öğüt verilirse verirsin, bu öğütlerin hiçbir işe yaramayacağı anlamına gelmektedir.

Tatsız Aşa Tuz Neylesin Akılsız Başa Söz Neylesin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Nasıl ki lezzetsiz bir yemeğe tuz attığınızda o yemeğin tadını değiştirip lezzetli bir hale getiremezseniz, işte aynı şekilde akılsız bir kişiye öğüt verdiğinizde de onun akıllı bir insan olmasını sağlayamazsınız. Bazı kimselerin eğer özünde akıl ve değişmek yoksa bunları o kişiye ekleyemezsiniz.

Tatsız Aşa Tuz Neylesin Akılsız Başa Söz Neylesin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ben ona çok kereler doğru yola gösterdim lakin tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin!