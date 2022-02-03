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Tatmin etmek ne demek, ne anlama gelir? Tatmin etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Tatmin Etmek
Tatmin etmek ne demek, ne anlama gelir Tatmin etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Bireylerin daha önce duymadığı sözcüklerle alakalı internet sitelerinde arama yapılabiliyor. Tatmin etmek sözcüğü de bireylerin anlam bakımından önem verdiği kelimelerin başında yer alıyor. Herkesin kullanabileceği tatmin etmek kelimesinin neyi ifade ettiği konusunda bilgi arayışları devam ediyor. Tatmin etmek ne demek, ne anlama gelir? Tatmin etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı detayları ile derledik.

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Her insan gündelik hayatında tatmin etmek kelimesini kullanabilir. Tatmin etmek sözcüğünün TDK'da birkaç anlamı bulunuyor. Karşındakinin cinsel isteklerini giderme anlamına sahip olan bir kelimedir.

 Tatmin Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Tatmin etmek kelimesiyle ilgili merak edilen birkaç bilgi bulunuyor. Bireylerin araştırma yaptığı kelimelerden biri de tatmin etmek kelimesidir. Tatmin etmek yapı bakımından anlamı merak edilen bir sözcüktür. Sözcük türlerinin yapısı ele alındığında anlamı da oldukça önemlidir. Herkesin duyduğu tatmin etmek sözcüğünün belirlenen anlamı, karşısındakinin isteklerine cevap vererek onu hoşnut etmektir.

 Tatmin Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Tatmin etmek kelimesinin yazım kurallarıyla alakalı yapılan bazı araştırmalar bulunuyor. Doğru bilgiler için internet üzerinde tatmin etmek sözcüğü araştırılıyor. Tatmin etmek ayrı yazılan sözcükler arasındadır.

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 TDK Sözlük Anlamı

 TDK içeriğinde tatmin etmek kelimesinin bir anlamı vardır. Tatmin etmek genellikle, cinsel istekleri gidermek anlamında kullanılıyor. TDK'Ya göre, karşısındakinin isteklerini karşılayarak memnun etme anlamına da sahip olan bir kelimedir.

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#TDK#Sözlük#Tatmin Etmek

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