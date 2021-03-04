Tatlı Ye Tatlı Söyle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hem iyi hem de kötü anlar da durum uyumuş atabilmek için tatlı ye tatlı söyle atasözü çok fazla kullanılmaktadır. Özellikle anlamı itibariyle toplu alanlarda uyumlu şekilde değerlendirilen özlü atasözleri arasında yer alır.

Tatlı Ye Tatlı Söyle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her zaman tatlı dilli ve güler yüzlü ol. Böylece çevrendeki insanlar da sana karşı bu şekilde bir davranış gösterir. Kırıcı ve üzücü sözlerden uzak durarak, her zaman insanlara güzel sözlerle yaklaş.

Tatlı Ye Tatlı Söyle Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tatlı ye tatlı söyle atasözü günlük yaşamda çok fazla kullanırken cümle içerisinde ya da tek başına farklı amaçlarda değerlendirilebilir.

‘’Bence bu sorunları bir kenara bırakarak tatlı yiyelim tatlı söyleyelim.’’

‘’İnsanlara karşı biraz daha kibar olman gerekir, tabiri caizse tatlı ye tatlı söyle.’’