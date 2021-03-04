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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.03.2021 - 02:45 | Son Güncelleme:

Tatlı Ye Tatlı Söyle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Tatlı Ye Tatlı Söyle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatın pek çok farklı alanında tatlı ye tatlı söyle atasözü yaygın olarak kullanılır. Özellikle insanların mutlu olduğu anlar da öne çıkan güzel bir atasözü olarak değerlendirilmektedir. İşte tatlı ye tatlı söyle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) sizlerle.

Hem iyi hem de kötü anlar da durum uyumuş atabilmek için tatlı ye tatlı söyle atasözü çok fazla kullanılmaktadır. Özellikle anlamı itibariyle toplu alanlarda uyumlu şekilde değerlendirilen özlü atasözleri arasında yer alır.

 Tatlı Ye Tatlı Söyle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Her zaman tatlı dilli ve güler yüzlü ol. Böylece çevrendeki insanlar da sana karşı bu şekilde bir davranış gösterir. Kırıcı ve üzücü sözlerden uzak durarak, her zaman insanlara güzel sözlerle yaklaş.

 Tatlı Ye Tatlı Söyle Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Tatlı ye tatlı söyle atasözü günlük yaşamda çok fazla kullanırken cümle içerisinde ya da tek başına farklı amaçlarda değerlendirilebilir.

 ‘’Bence bu sorunları bir kenara bırakarak tatlı yiyelim tatlı söyleyelim.’’

 ‘’İnsanlara karşı biraz daha kibar olman gerekir, tabiri caizse tatlı ye tatlı söyle.’’

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