Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri halkın ortak malı olarak da adlandırılabilir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözü sık sık kullandığımız bir atasözüdür. Tatlı dil ile gönül almanın ne kadar kolay olduğunu anlatan bir atasözüdür.

Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözünün TDK Anlamı Nedir?

Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir anlamında kullanılan bir sözdür. Çünkü her insan tatlı dille söylenenlerden etkilenir. Gönül okşamak ve gönül alıcı sözler söylemek en zorlu düşmanı bile hizaya getirebilir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözü böyle zamanlarda söylenmektedir.

Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözüyle İlgili Örnek Cümleler

1- Birini yola getirmek istiyorsan güzel konuş, çünkü “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır”.

2- Konuşması ile onu bile ikna etti çünkü tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır.