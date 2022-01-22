Tatilde dolu dolu sanat okulu

Haberin Devamı

Atölye çalışmaları, İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Şimdinin Peşinde” ve “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer”, “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergilerinin sanal tur gösterimiyle başlayacak. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyecek. Ardından çevrimiçi atölyede, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratacaklar. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen malzemeler kullanılacak.

Çocuklara Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabilecek. İstanbul Modern, beş atölyeye birden kayıt yaptıranlara Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu Katılım Belgesi verecek!

Haberin Devamı

Kontenjanla sınırlı olan Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu programlarına katılım bedeli her atölye için 120 TL olarak belirlendi. Bu beden İstanbul Modern üyelerine 108 TL olarak uygulanacak.