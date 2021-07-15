Tatilde doğayla buluşma fırsatı

Tatillerin; öğrencilerin dinlenmesine vesile olduğu kadar, aile bireylerinin daha çok bir arada olmalarına, ertelenen bazı aktivitelerin gerçekleştirilmesine ve öğrencilerin kişisel olarak gelişmesine imkân sağladığını söyleyen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, öğrencilere ve ailelere kaliteli vakit geçirmeleri için önerilerde bulundu:

- Pandemi önlemleri ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir yılın ardından tüm yaş gruplarındaki öğrencilere doğada bol bol zaman geçirmelerini öneriyorum. Doğada kendimizi keşfetme, geliştirme ve yenilenme konusunda çok şey kazanabiliriz. Çocuklarla birlikte hem eğlenip hem öğrenebilecekleri etkinlikler planlanabilir.

- Çocuğunuzla beraber bir fidan dikebilirsiniz ya da çocuğunuzun var olan bir ağacı kendinize dost edinmesini sağlayabilirsiniz. Ağacının kabuklarını, yapraklarını ve dallarını sık sık gözlemleyebilir, seçtiği ağacın ismini ve özelliklerini anlatan bir araştırma yapabilir.

- Doğadan toplanılacak deniz kabuğu, yaprak ya da dal gibi farklı dokulara sahip nesnelerle örüntü çalışmaları yapmak küçük yaş grupları için hafıza ve dikkat geliştirici bir aktivite olabilir.

- Ailece doğa yürüyüşleri ya da bisiklete binmek, top oynamak gibi ortak spor etkinlikleri yapılabilir. Bu sırada doğadaki hayvanlara su ve yiyecek bırakmak çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirecektir.

- Çocukların yaş gruplarına göre moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek etkinlikler yapılmalı. Küçük yaş gruplarında oyun seçiminde çocuklarınızın dikkat sürelerini arttıracak oyunların tercih edilmesi ve evdeki diğer bireyler ile ev içerisinde bazı oyunlar oynayarak çocukla birlikte nitelikli zaman geçirmek onları ve sizi mutlu edecektir. Ayrıca evde ailece kutu oyunları oynayabilirsiniz.

- Sürdürülebilir güzel bir yaşam için çevremizi korumalıyız. Her gün düzenli olarak beyin ve vücut sağlığımız için de kısa güzel temiz havada yürüyüşler yapmalı ve bir bank ya da ağaç altında güvenli olduğunu kontrol ettiğimiz bir alanda gözlerimizi kapatarak tabiatın sesini dikkatlice dinlemeliyiz. Beynimiz sesleri algılar ve nöronlar sayesinde anlamlandırır.

- Yaz tatilleri kitap okumak ve okumayanların da bu alışkanlığı kazanması için en ideal zamandır. Kitap okumanın okula başarısına olan olumlu etkilerini de düşünürsek önümüzdeki iki aylık süreçte tüm yaş gruplarına bol bol kitap okumalarını öneriyorum.

-Büyük yaş grupları ise kendi kısa hikayelerini yazabilir. Okudukları kitapların ve izledikleri filmlerin bir listesini hazırlayabilirler. Hatta belki kendilerine ait sinema ve kitap blogları hazırlayarak, arkadaşlarına önerebilirler.

- Yaz ayları çocukların sanat, spor ve sosyal açıdan geliştirebilmeleri için fırsat niteliğindedir. Çocuğunuzun yaşı ve ilgi alanına göre seçeceği spor dalı, gelişiminde çok yönlü katkılar sağlayacaktır. Özellikle yaz tatili boyunca planlarınız içinde spor vazgeçilmez bir yere sahip olmalı. Spor, çocuğunuzun sağlığına yapacağı olumlu katkıların yanı sıra, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirir, zihinsel gelişim üzerinde olumlu katkılar sağlar.

- Çocuklarınızla birlikte el becerilerini geliştirecek hayal güçlerini destekleyici nitelikte aktiviteler yapabilirsiniz. El işleri çocuk gelişiminde önemli bir rol oynar. Evde basit malzemelerle yapılan “kendin yap” fikirleri, çocuklarda düşünme, bağlantı kurma, renkleri ayırma, özgüven gibi becerilerin gelişmesini sağlar.

- Bu tatilde teknolojiden biraz olsun uzaklaşmak çocuklar için faydalı olacaktır. Çocuğunuzu teknolojiden ne tamamen uzak tutun ne de sınırsız erişim sağlayın. İhtiyaç dışı ve kontrolsüz kullanım teknoloji bağımlılığına sebep olabiliyor. Bu nedenle çocukların okul döneminde bu cihazlardan yoksun bırakılıp, tatilde sınırsız kullanımına izin verilmesi yerine kontrollü kullanım sağlanması gerekir.

- Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine özellikle gelecek yıl lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler kendilerine uygun bir ders planı hazırlayabilir. Bu planda ders tekrarları, test çözme ve eksik konular yer alabilir. Öğrenciler gelecekte seçmeyi hedefledikleri meslek ile ilgili araştırmalar yaparak beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik gelecek planlarını yazabilirler. Öz değerlendirme yapabilirler.