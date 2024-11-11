Tatilde dijital detoks

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Öğrencilerin tatilde sağlıklı bir dijital yaşam sürdürebilmeleri için aşağıdaki önerileri değerlendirebilirler:

1. Tatil süresince zaman yönetimi konusunda bir takvim çıkarılarak gerekli etkinliklerin planlaması yapılmalı.

2. Tatilde çocukların gerçek zamanlı dinlenmeleri için fırsata dönüştürmek lazım. Zira kimi aileler bu döneme telafi dönemi olarak algılayarak çocukların yetersizlik gösterdiği akademik başarılarına dönük kurs ve benzeri programlar yapıyorlar. Pedagojik açıdan bunu önermiyoruz. Tatil süresince çocukların dinlenmesine ve değişik sosyal faaliyetlerle yüz yüze ilişkilere zaman ayırmasına dönük çocukla birlikte yol haritası çizilmeli.

SINIRLARI BELİRLEYİN

3. Dijital diyet yapılabilir. Tatil boyunca dijital cihazlardan uzak durmak, zihinsel olarak dinlenmeyi sağlar. Günlük belirli saatlerde dijital cihazları kapatarak dijital yaşamdan uzak kalmayı deneyin.

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4. Dijital kullanım sınırlarını belirleyin. Dijital cihazlar için günlük kullanım süresi belirlemek, ekran karşısında fazla zaman geçirilmesini önler. Her gün kaç saat cihaz kullanacağınızı belirleyip bu süreyi aşmamaya özen gösterin.

5. Çocukların ev işlerine, özel yaşam alanlarına dönük pratik uygulamalar eşliğinde sorumluluk duygularını geliştirici pratik beceriler kazandırılmalı.

DİJİTAL MOLALAR VERİN

6. ⁠Ailece dijital molalar verin. Aile üyeleriyle birlikte dijital cihazlardan uzaklaşıp birlikte kaliteli zaman geçirin. Oyunlar oynayın, birlikte yürüyüşe çıkın ya da sohbet edin.

7. Fiziksel aktivitelere yönelin. Tatil, spor yapmak ve açık havada vakit geçirmek için harika bir fırsattır. Dijital cihazları bir kenara bırakıp yüzme, yürüyüş, bisiklet gibi fiziksel aktivitelerle uğraşın.

8. Hobilerinize zaman ayırın. Dijital cihazlardan uzaklaşıp kitap okumak, resim yapmak, müzikle ilgilenmek gibi hobilerinize odaklanın. Bu tür aktiviteler hem zihinsel hem de duygusal açıdan olumlu etkiler sağlar.

YENi ŞEYLER ÖĞRENİN

9. Uykunuzu düzenleyin. Ekran karşısında fazla zaman geçirmek uyku düzenini olumsuz etkiler. Yatmadan önce dijital cihazları kapatarak uykuya geçiş sürecini rahatlatın ve sağlıklı bir uyku düzeni oluşturun.

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10. Sosyal medya kullanımını azaltın. Sosyal medyada fazla vakit geçirmek yerine yüz yüze iletişime ve gerçek sosyal etkileşimlere yönelin. Tatili, yakın arkadaşlar ve aile üyeleriyle daha fazla yüz yüze vakit geçirmek için değerlendirin.

11. Yeni şeyler öğrenin. Dijital cihazları yalnızca sosyal medya veya eğlence amaçlı kullanmak yerine, eğitici içeriklere yönelin. İlginizi çeken bir konuda belgesel izlemek, dil öğrenme uygulamalarını kullanmak gibi aktivitelerle kendinizi geliştirin.

12. Kendi sınırlarınızı fark edin. Dijital cihazları kullanırken kendinizi ne kadar rahat ya da stresli hissettiğinizi gözlemleyin. Sizi rahatsız eden ya da tüketen dijital aktiviteleri belirleyin ve bunlardan kaçınmaya çalışın.

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KLASİK ESERLERİ OKUYUN

13. Dijital hijyene dikkat edin. Cihazları düzenli olarak temizlemek, gereksiz uygulamaları kaldırmak, güvenlik önlemleri almak dijital hijyen açısından önemli.

14. Öğrencilerin seviye ve düzeylerine göre temel klasik eserlerden en az üç eser okumasına fırsat verelim.

15. Yeni beceriler ve deneyim oluşturma adına gezi ve gözlem faaliyetleri sunalım

16. Aile ve akraba ilişkileri güçlendirici ziyaretler oluşturarak bu konuda çocuklarımıza rol model olmalıyız.

PROF. DR. TUNCAY DİLCİ KİMDİR?

Kayseri’de doğdu. Kayseri Lisesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Dicle Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği’nden 1994 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 9 yıl idarecilik ve sınıf öğretmeni olarak çalıştı. Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılı ocak ayından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. ve Doçent unvanıyla çalışmaya başladı. Halen aynı üniversitede Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. Son 10 yıldır yaklaşık 350 bin aileye ve eğitimciye yüz yüze ve online sistemler üzerinden seminer ve konferanslar verdi. Çok sayıda ulusal TV ve radyo kanallarının program konuğu olurken; dijital bağımlılık ve nedensellikleri üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerine devam etmekte olup; Ar-Ge sonuçlarını ulusal yazılı/görsel basın aracılığıyla milli hassasiyetle paylaşım faaliyetlerine devam ediyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.