Tatilde bilim ve sanatla buluşun

Pera Müzesi Öğrenme Programları, yarıyıl tatili için ‘Kristal Berraklığı’ sergisinden esinlenen disiplinlerarası atölyeler hazırladı. 4-12 yaş gruplarına yönelik programda çocuklar, rehber eşliğinde üç boyutlu çevrimiçi sergi turuna katıldıktan sonra, tasarım, felsefe, bilim ve hareket atölyelerinde yepyeni bilgiler edinirken kendilerini sanat aracılığıyla ifade etme olanağı bulacak. Tatil atölyeleri 26 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Doğaçlama hareketle beden, deneylerle bilim, soyut düşünmeyle felsefe çalışmalarının yer aldığı atölye programında; evde kullanılmayan atık malzemelerden üç boyutlu tasarımlar yaratan ve kumaş dokuma gibi yeni teknikler keşfeden katılımcılar, karbon ayak izi, ekoloji, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve şifa kavramlarını kristal ve mineral metaforları aracılığıyla öğreniyor.

4-6 YAŞ GRUBU ÜÇ BOYUTLU TASARIMLAR YARATIYOR

‘Geri Dönüşüm ile Tasarım’ atölyesinde 4-6 yaş grubu, sanatçı Kıymet Daştan’ın günümüzde gitgide kullanımı azalan optik diskleri eriterek kristalimsi şekiller yaratma denemeleriyle başlayan ‘Unutma(ma)ktan Korkuyorum’ projesinden ilhamla, evde kullanılmayan malzemelerle yaratıcı çalışmalar yapıyor. Her malzemeyi birer yapboz parçası olarak hayal edip, deneye yanıla hayal ettikleri tasarımı oluşturuyor ve el becerilerini geliştiriyor.

7-9 YAŞ GRUBU DOĞAÇLAMA HAREKETİ KEŞFEDİYOR

‘Doğaçlama Hareket: Kristali Bul ve Hisset!’ atölyesinde hayali bir yolculuğa çıkan 7-9 yaş grubu, evdeki kristalleri keşfe çıkıp onları topraktan çıkarıyor ve daha yakından tanımaya çalışıyor. Bedenlerin özgürce hareket ettiği atölyede, bu yeni deneyim üzerinden yumuşaklık, kırılganlık, özgürlük gibi kavramlar ele alınıyor.

‘Çılgın Moleküller’ atölyesinde, adreslerine gönderilen atölye kitini kullanan katılımcılar, kristalleri ve yeryüzündeki her şeyi oluşturan moleküllerin nasıl meydana geldiğini deneylerle keşfediyor. Kimyanın gizemli dünyasını keşfeden çocuklar, yumuşak şekerlemelerle kendi moleküllerini oluştururken, yaratıcı düşünme yeteneklerini de geliştiriyor. ‘Manyetizmanın Gizemi’ atölyesinde ise, katılımcılar adreslerine gönderilen atölye kitiyle mıknatısın çekim gücünü keşfediyor ve Hint ipi deneyi yöntemiyle pusula oluşturuyor. Mıknatısların çekim gücü, manyetik alan, manyetik alan çizgileri gibi bilimsel kavramları öğrenen katılımcılar, dikkat ve odaklanma yeteneklerini geliştiriyor.

7-12 YAŞ GRUBU DOKUMA TEKNİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Adrien Vescovi, Güneş Terkol, Paul Maheke ve Ilana Halperin gibi sanatçıların sergideki eserlerine hayat veren kumaştan ilham alan ‘Renkli Kumaşlarla Dokuma’ atölyesinde 7-12 yaş grubu, dokuma tekniğini sanatsal bir ifade aracı olarak kullanmayı deneyimliyor. Mini dokuma tezgahları hazırlayan katılımcılar, ip ve birkaç basit malzeme ile farklı kumaşlar dokuyup, birbirinden renkli tasarımlar yapıyor.

10-12 YAŞ GRUBU FELSEFEYLE ‘GÖRÜNENİN ÖTESİ’NE BAKIYOR

‘Çocuklar için Felsefe: Filozoflar Keşifte’ atölyesinde katılımcılar, Kristal Berraklığı sergisinin ana temasından hareketle, apaçık olanı araştırıp sorguluyor. Şeylere ve bizim için ne olduklarına, algılarımıza, bakış açılarımıza, şeylerin isimlerine ve terimlere felsefe yaparak bakan 10-12 yaş grubu çocuklar, soyut ve somut düşünme, iletişim ve sözlü ifade yeteneklerini geliştiriyor.