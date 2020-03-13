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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 12:55,Son Güncelleme:/

Tatil süresince yurtta kalmayan öğrencilerden para alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleriyle yurtlardan ayrılabilecek. Bu üç haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak" dedi.

Tatil süresince yurtta kalmayan öğrencilerden para alınmayacak
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Üniversiteler 16 Mart tarihinden itibaren üç hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleriyle yurtlardan ayrılabilecek. Bu üç haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise 'özel izinli' sayılacak. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek."

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