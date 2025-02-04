Tatil sonrası okula adaptasyon nasıl sağlanır?

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2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla öğrenciler yeniden sınıflarında yerini aldı. Ancak hafta sonlarıyla beraber 16 gün süren bu tatilde günlük rutinleri değişen çocukların okula kolayca uyum sağlaması mümkün olmayabilir. Alanya Alaattin Keykubad Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, öğrencilerin okula çabuk adapte olması halinde onların derslere kolay odaklanabileceğini ve sosyal ilişkilerini güçlendirebileceklerini söylüyor. Prof. Dr. Uslu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında tatil sonrası öğrencilerin okula uyum sağlaması için neler yapılabileceğini anlatıyor.

Prof. Dr. Mustafa Uslu’nun yazısını okumak için tıklayın.