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Tatil sonrası okula adaptasyon nasıl sağlanır?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Prof. Dr. Mustafa Uslu#Milli Eğitim Bakanlığı
Tatil sonrası okula adaptasyon nasıl sağlanır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:20

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 17 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili, 3 Şubat’ta okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla sona erdi.

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2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla öğrenciler yeniden sınıflarında yerini aldı. Ancak hafta sonlarıyla beraber 16 gün süren bu tatilde günlük rutinleri değişen çocukların okula kolayca uyum sağlaması mümkün olmayabilir. Alanya Alaattin Keykubad Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, öğrencilerin okula çabuk adapte olması halinde onların derslere kolay odaklanabileceğini ve sosyal ilişkilerini güçlendirebileceklerini söylüyor. Prof. Dr. Uslu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında tatil sonrası öğrencilerin okula uyum sağlaması için neler yapılabileceğini anlatıyor.

Prof. Dr. Mustafa Uslu’nun yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Prof. Dr. Mustafa Uslu#Milli Eğitim Bakanlığı

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