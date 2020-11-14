MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri ‘Tatil sonrası hep birlikte dönelim’
GeriEğitim ‘Tatil sonrası hep birlikte dönelim’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Abdullah ŞANLI / EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 14.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Tatil sonrası hep birlikte dönelim’

Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
‘Tatil sonrası hep birlikte dönelim’
Abone Olgoogle-news

Okullarda ilk yarıyıl tatili olan kasım tatili koronavirüs gölgesinde başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tatilden sonra hepimiz okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor” dedi.

2020-2021 eğitim öğretim sezonu birçok ilki de beraberinde getirdi. Öğrenciler ilk kez okullar başlamasına rağmen okula gidemedi. İlk kez bir döneme uzaktan eğitimle başlandı, haftada sadece 2 gün okula devam edildi derken ara tatil zamanı geldi. Son ders zili çaldı ve bir haftalık kasım tatili başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, ara tatille ilgili paylaşımda bulundu. Ziya Selçuk, şunları söyledi:

‘Tatil sonrası hep birlikte dönelim’

#MASKENİTAKÇÜNKÜ

“Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.” Bakan Ziya Selçuk’un bu çağrısı sonrasında #maskenitakçünkü etiketi Twitter’da trend topic listesine girdi.

‘UMARIZ TAMAMEN AÇILIR’

Öğrenciler belki de ilk kez bir tatili heyecanla değil de hüzünle karşıladı. Uğur Okulları Ataşehir Koleji öğrencileri de aynı hissiyatla tuttu evlerinin yolunu. Hepsinin tek isteği bu kısa aranın ardından okulların tamamen açılması.

False
Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle