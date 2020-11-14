‘Tatil sonrası hep birlikte dönelim’

2020-2021 eğitim öğretim sezonu birçok ilki de beraberinde getirdi. Öğrenciler ilk kez okullar başlamasına rağmen okula gidemedi. İlk kez bir döneme uzaktan eğitimle başlandı, haftada sadece 2 gün okula devam edildi derken ara tatil zamanı geldi. Son ders zili çaldı ve bir haftalık kasım tatili başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, ara tatille ilgili paylaşımda bulundu. Ziya Selçuk, şunları söyledi:

#MASKENİTAKÇÜNKÜ

“Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.” Bakan Ziya Selçuk’un bu çağrısı sonrasında #maskenitakçünkü etiketi Twitter’da trend topic listesine girdi.

‘UMARIZ TAMAMEN AÇILIR’

Öğrenciler belki de ilk kez bir tatili heyecanla değil de hüzünle karşıladı. Uğur Okulları Ataşehir Koleji öğrencileri de aynı hissiyatla tuttu evlerinin yolunu. Hepsinin tek isteği bu kısa aranın ardından okulların tamamen açılması.