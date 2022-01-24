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Tatil eğlencelidir

#Tatil Eğlencelidir#Prof. Dr. Erten Gökçe#YKS
Tatil eğlencelidir

Yarıyıl tatili için zil çaldı, öğrenciler karnelerini aldı. Böylece öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Öğrencilerin güzel, sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmeleri aileler için son derece önemlidir. Bu süreçte öğrenciler aileleriyle birlikte vakit geçirmeli, ortak aktivite ve etkinlikler gerçekleştirmelidir.

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Her birey eğitim-öğretim etkinliklerini sürdürürken tatili dört gözle bekler. İnsanlar kaç yaşında olurlarsa olsunlar tatil duygusu ve düşüncesi her zaman heyecan verici ve merakla beklenen bir olgudur. Okula devam eden öğrenciler sadece tatil heyecanı değil karne almanın da heyecanını yaşarlar. Bazıları takdir ve teşekkür beklerken bazıları ise karnesindeki kırıkları ailesine nasıl açıklayacağının derdine düşer. 

TAKDİR ÇOCUKLARI MUTLU EDER
Çocuklar kendi yaşları ve gelişim özelliklerine uygun olarak çok farklı duygu ve düşünceler içerisinde olabilirler. Özellikle ilkokul çocukları daha coşkulu ve heyecanlı olurlar. Kendi başarılarını ailelerine gösterebilmek için yoğun bir çaba içerisinde olurlar. Çünkü bu dönem çocukları kendi gerçekleştirdikleri etkinlik ve başarılarla ailelerinin gurur duymalarını ve onların takdir etmelerinden çok mutlu olurlar. 

TATİL SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN DE TATİL
Ortaokul ve lise öğrencileri ise gelişim özelliklerinin ve ergenlik döneminin de bir özelliği olarak kendilerini ifade etme ve gösterme çabası içerisinde olurlar. Ayrıca bu dönem öğrencileri LGS ve YKS gibi yaşamlarında belirleyici bir etkiye sahip olan önemli sınavlara da hazırlanırlar Bu nedenle tatil onlar için de kısa bir mola ve dinlenme anlamına gelir. Ama hem öğretmenler hem de aileler sınava hazırlanarak geçirmeleri konusunda bu tatilde de zaman zaman onları uyarır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, bu tatil tüm öğrenciler için geçerlidir ve onların bir süre dinlenmeye hakları vardır. Tatiller tatil gibi yaşanmalı ve öğrenciler sevdikleri aktiviteleri bu iki haftalık sürede gerçekleştirmelidir. Bu tatil sürecinde öğrenciler ve ailelere aşağıda belirtilen tavsiyelerde bulunulabilir:
1) Öğrenciler her zaman tatili heyecanla beklerler. Onların bu coşku ve heyecanını paylaşın.
2) Çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz aktivite ve etkinlikler gerçekleştirin.
3) Özellikle sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmayı özendiriniz.
4) Tatilde kitap okumalarını teşvik ediniz.
5) Bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknoloji ürünleriyle çok uzun süre vakit geçirme isteklerini sınırlandırınız.
6) Çocuklarınızı motive etmek için küçük çaplı hediyeler alabilirsiniz. Ancak anne babalar çocuklarına bir şey alırken, “getir karneyi, al hediyeyi” şeklinde bir yaklaşım içerisinde olmamalıdır.
7) Öğrenciler için derslerine çalışmaları ve başarılı olmaları onların temel sorumluluklarından biri olduğu unutulmamalıdır.
8) Özellikle bu yıl içerisinde sınava girecek olan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin birkaç gün dinlenip tatil yaptıktan sonra sınav hazırlıklarına çok yoğun bir tempo ile olmasa da sürdürmeleri tavsiye edilir.

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HEDEFLERİNE VE HAYALLERİNE DESTEK OLUNMALI
Aileler çocuklarının eğitim yaşamları boyunca onları desteklemeli, yüreklendirmeli ve motive etmeye odaklanmalı. Başarılı olduklarında başarılarını takdir etmeli, başarısızlık yaşadıklarında ise onlara güvendiklerini ifade etmeli, çocuklarının bunun üstesinden gelebilecekleri konusunda onlara güvendiklerini ve koşulsuz şartsız olarak desteklediklerini belirtmeliler. Her çocuğun kendi kapasite ve yetenekleri doğrultusunda başarılı olduğu unutulmamalı. Sonuç olarak; çocuklar geleceğimizdir. Biz değerli anne babalar çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmalı, okul yaşamları boyunca devam eden örgün eğitim etkinliklerini takip etmeli, öğretmenleriyle işbirliği ve etkileşim halinde olmalı, onların hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamalıyız. Anne babalar çocukları başarılı oldukça onlarla gurur duyarlar ve mutlu olurlar. Unutulmamalıdır ki, gelecek bugünün çocuklarının uçsuz bucaksız hayalleriyle inşa edilir. 

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PROF. DR. ERTEN GÖKÇE KİMDİR?
Prof. Dr. Erten Gökçe, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı’dır. Etkili öğretmenlik, hedefe odaklanma ve başarı, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve eğitimde program geliştirme konularında çalışmalarını sürdürüyor.

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#Tatil Eğlencelidir#Prof. Dr. Erten Gökçe#YKS

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