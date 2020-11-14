Tatil bu kez sevindirmedi

Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12’nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım itibarıyla ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Okullarda bir haftalık ara tatil için son ders zili 13 Kasım’da çaldı. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek.

İLK ARA TATİLDE BİR HAFTA MOLA

2020-2021 eğitim öğretim sezonu birçok ilki de beraberinde getirdi. Öğrenciler ilk kez okullar başlamasına rağmen okula gidemedi. İlk kez bir döneme uzaktan eğitimle başlandı, haftada sadece 2 gün okula devam edildi derken ara tatil zamanı geldi. Son ders zili çaldı ve bir haftalık Kasım tatili başladı. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevrimiçi ortamda katılabilecek. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

TATİL YAPMAK ZORUNDAYIZ

Öğrenciler belki de ilk kez bir tatili heyecanla değil de hüzünle karşıladı. Uğur Okulları Ataşehir Koleji öğrencileri de aynı hissiyatla tuttu evlerinin yolunu. Hepsinin tek isteği bu kısa aranın ardından okulların tamamen açılması.

Erdem Dadaş (8. sınıf öğrencisi): Tatile girmek beni mutlu etmiyor bu kez. Hatta tatil yapmak zorundayız. Ama ara tatilde de yine kurs olacak. Derslerimizi tekrar edeceğiz. Yüz yüze eğitimde işlediğimiz konuları daha iyi anladım. Ara tatilde uzaktan gördüğümüz dersleri tekrar edip pekiştirmeye çalışacağım.

Yağız Temel (8. sınıf öğrencisi): Mayıs’tan beri online süreç devam ediyordu. Okulu zaten çok özlemiştik. Tatilin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum bu dönemde. Kendimi çok tatil havasına sokmak istemiyorum. Zaten sınav öğrencisiyiz. Amacım bir haftada yine ders çalışıp konuları pekiştirmek.

ARA TATİL BENİ ÜZDÜ

Beren Gündoğ (6.sınıf öğrencisi):

Diğer sınıfların çoğu başladı okula. Ama biz hala uzaktan eğitime devam ediyoruz. Benim için çok üzücü çünkü ben okula gitmeyi çok seviyorum. Okulun ayrı bir havası oluyor. Online eğitimde hem konuları anlamak zor hem de belim ağrıyor. Şimdi bir hafta ara tatil olacak. Bu da beni üzdü. Beklentim tatil sonrası okula başlayabilmek. Koridorda koşturmayı çok özledim.

Ahmet Mustafa Mert (6.sınıf öğrencisi):

Kardeşim üçüncü sınıfa gidiyor. Keşke ben de gitsem diyorum. Bu tatili de iyi değerlendirmek istiyorum. Yapılacak en iyi şey uzaktan süreçte anlayamadığımız konuları tekrar edip pekiştirmek olacak. Tatil sonrası da inşallah okulu bizim için de açarlar.

EKRANSIZ BİR HAFTA ÖNERİYORUZ

Nil Çiçek (Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı): Çocuklarımızın tatile sevinmedikleri bir süreci ilk kez yaşıyoruz aslında. Çünkü onlar arkadaşlarıyla öğretmenleriyle daha çok vakit geçirmek istiyorlar şu an. Bizim isteğimiz salgın döneminde çocukların daha aile içinde zaman geçirmesi. Anneanneye babaanneye gönderilmemesi. Sağlıkları çok önemli çünkü. Uzaktan eğitim döneminde öğrenciler daha çok ekran karşısında zaman geçirmeye başladı. Teknolojiyle daha içli dışlılar. Bu tatil belki zihnen de dinlenmeleri için fırsat olabilir. Öğrencilere ekransız bir hafta öneriyoruz.

Özlem Özçamur (Fen Bilimleri Öğretmeni): Ara tatilde etkinlikler yapmaları lazım öğrencilerin. Uzaktan eğitimde zaten gün içinde çok fazla ekran başında kaldıkları için hareket kabiliyetleri de azaldı. Kendi öğrencilerimden dans edip video çekip bana atmalarını istedim. 5. sınıflarda konuya eş değer olarak mikroskobik canlılardan bahsettiğimiz için evde anneleriyle yoğurt mayalamalarını istiyorum. Bu süreci bol bol etkinlik yaparak geçirmeleri lazım çocuklarımızın.

EVDEKİ ÖĞRETMEN ROLÜ ANNE BABADA

Çağla Anar (Rehberlik Öğretmeni): 6 ve 7’inci sınıflar evde oldukları için biraz daha zorlanabiliyorlar. Fiziksel olarak egzersiz yapmaya ihtiyaçları var. Arkadaşlarıyla buluşamadıkları için sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Bu süreçte anne ve babanın çocuklara arkadaş olması ve bu tatili çocuklarıyla geçirmelerini istiyoruz. Evde oyun saatleri, kitap okuma ve film saatleri olabilir. Evdeki öğretmen rolü ebeveynlere düşecek.