Tatil bitti, okullar açıldı: 20 milyon’ ders başında

Haberin Devamı

Türkiye genelinde okulöncesinden liseye kadar tüm kademeler için okullar bugün açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 1.2 milyon öğretmen ile 20 milyonu aşkın öğrenci için ilk ders zili çalacak. Karnelerin alındığı 14 Haziran itibarıyla okula yaklaşık 3 ay ara veren öğrenciler, birinci dönem ara tatilinin başlangıcı olan 11 Kasım’a kadar sınıfları dolduracak.

YENİLİKLER VAR

Yeni eğitim öğretim yılı hem kademeli uygulanacak yeni müfredat hem de MEB tarafından alınan son kararlarla birlikte bir dizi yenilikle başlayacak. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara, bu yıl uygulanmak üzere yeni kararların yer aldığı bir genelge gönderildi. Genelgede yer alan bir dizi kural, uygulanmaya başlanacak. Buna göre, liseye kadar okullarda sıralamaya dayalı il, ilçe veya okul geneli sınavlar ile deneme sınavları yasaklandı. Bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan materyallerin dışındaki kaynak kitapların okullarda reklam ve tanıtımının yapılması engellendi. İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Sınıf annesi ve benzer adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmeyeceği duyuruldu. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında alınan ‘sınıflarda cep telefonu kullanımı’ yasağı ve velilerin okullara randevuyla gitmesine yönelik düzenlemelerin bu sene de uygulanacağı belirtildi.

Haberin Devamı

‘UYUM EĞİTİMİ’

Bu yıl okula ‘Uyum Haftası’ nedeniyle 1 hafta erken başlayan okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıf grubunun yanı sıra ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflar da okulun ilk haftasında ‘uyum eğitimi’ programına alınacak. Bugün okullarda, ortaokul öğrencilerine ve ailelere yönelik ‘ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi’ sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilecek. İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Diğer yandan Bakanlık bu yıl ilk defa liseye başlayacak öğrenciler için müfredattaki değişikliklerin yer aldığı 8 bölümden oluşan ‘Liseye Hoş Geldin’ kitapları hazırladı. Kitaplar, öğrencilere lisede karşılaşacakları dersleri tanıtmayı, programların işleyişini açıklamayı ve başarıya ulaşmak için yapmaları gerekenleri aktarmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL’DA SAAT 10.00’DA

İstanbul Valiliği, 9 Eylül’de okulların saat 10.00 itibarıyla açılacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı: “Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacak. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyon, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olabilir. Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”

İLK DERS: ÇANAKKALE VE GAZZE’YE MEKTUP

Yeni müfredatın uygulanmaya başlanacağı ilk gün için MEB, 81 ile yazı gönderdi. Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılında tüm çalışmalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni’nde yer alan öğrenci profili özellikleri merkeze alınarak planlanacak ve uygulanacak. Ayrıca bu yıl, okulların imkânları çerçevesinde dijital teknolojiler etkin bir şekilde kullanılacak. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri ise, öğrencilerin yeteneklerine göre çeşitlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde okullarda ilk dersin ‘Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi’ konusuyla başlamasını istediğini dile getirdi. Bu doğrultuda okullarda ilk ders saatinde öğrencilerden Çanakkale’de savaşan bir askere ya da işgal altındaki Filistinli bir çocuğa mektup yazmaları istenecek.