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Tatbik ne demek, ne anlama gelir? Tatbik kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tatbik ne demek, ne anlama gelir Tatbik kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günümüzde herkesin duyduğu bir sözcük olan tatbik, internette araştırılan bir kelimedir. Anlam bakımından tatbik kelimesinin neyi ifade ettiği oldukça merak ediliyor. Araştırılan tatbik kelimesinin kullanıldığı anlamlar detaylarıyla öğrenilmek istenebiliyor. Tatbik sözcüğünün TDK karşılıkları araştırılan bilgiler arasındadır. Tatbik ne demek, ne anlama gelir? Tatbik kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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Türkçe dilinde bulunan kelimelerden biri de, tatbik kelimesidir. Farklı kökenli olan kelimelerin kullanımı da oldukça yaygındır. Tatbik kelimesi TDK'da uygulama anlamındadır.

Tatbik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kullanılan sözcüklerle alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler sözlüklerden yardım alabiliyor. Kelimelerin anlam karşılıkları sözlüklerde bulunuyor. Anlam bakımından bilgi sahibi olmak isteyen her birey, tatbik kelimesine de bakabiliyor. Tatbik kelimesinin anlam olarak karşılığı hakkında yapılan araştırmalar bulunuyor. Anlamı merak edilen tatbik kelimesi, uygulama anlamında kullanılıyor. Uygulama kelimesi daha yaygın görülse de, tatbik kelimesi de tercih ediliyor. Tatbik kelimesinin anlamı konusunda bilgi sahibi olmak için TDK'da araştırma yapılıyor.

Tatbik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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TDK'da bulunan sözlük anlamları kişilerce kolayca öğrenilebiliyor. Tatbik kelimesi de TDK'da yer alan bir kelimedir. En doğru anlamı öğrenmek isteyenler TDK'da araştırma yapabilir. Tatbik kelimesinin TDK'da bulunan anlamı uygulamadır. Uygulama kelimesinin anlamı herkes tarafından biliniyor. Tatbik kelimesi de, herkes tarafından bilinen uygulama anlamına sahiptir. Uygulama anlamında olan ve Türkçe dilinde yer alan bir kelimedir.

 

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