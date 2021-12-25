Tatbik ne demek, ne anlama gelir? Tatbik kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Türkçe dilinde bulunan kelimelerden biri de, tatbik kelimesidir. Farklı kökenli olan kelimelerin kullanımı da oldukça yaygındır. Tatbik kelimesi TDK'da uygulama anlamındadır.

Tatbik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Tatbik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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