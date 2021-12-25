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Tasrih ne demek, ne anlama gelir? Tasrih kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tasrih#Tasrih Ne Demek
Tasrih ne demek, ne anlama gelir Tasrih kelimesinin TDK sözlük anlamı

Türkçe diline sonradan geçiş yapan kelimelerin kullanıldığı anlamlar bulunuyor. Farklı kökenli olan her bir sözcüğün Türkçe dilinde karşılıkları vardır. Tasrih kelimesi de farklı bir kökene sahip olan ve anlamı araştırılan bir kelimedir. TDK üzerinde bireyler araştırma yaparak tasrih kelimesinin anlamını görmek istiyor. Tasrih ne demek, ne anlama gelir? Tasrih kelimesinin TDK sözlük anlamı konusuyla alakalı tüm detayları derledik.

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Arapça kökenli olup, dilimizde kullanılan kelimelerden birisi de tasrih kelimesidir. Her ne kadar Arapça kökenli bir kelime olsa da, Türkçe dilinde bir anlamı bulunuyor. Tasrih kelimesi sözlükte belirtme anlamındadır.

Tasrih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe kökenli olmayan kelimelerin anlamları diğer kelimelere göre daha çok araştırılabiliyor. Kendini geliştirmek adına bireylerin yaptığı birçok araştırma vardır. Özellikle Türkçe diline sonradan geçiş yapan Arapça kökenli kelimelerin anlamlarıyla ilgili bilgi araştırması yapılabiliyor. Tasrih kelimesi, bireylerin merak ettiği sözcük çeşitlerinden biridir. Arapça kökenli olan tasrih kelimesi, belirtme anlamında kullanılan bir kelimedir.

Tasrih Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kökeni farklı olan kelimeler TDK'da araştırılabiliyor. Kökeni farklı olsa da, TDK tarafından günümüzde kullanılan tüm sözcüklerin anlamı bulunuyor. Bireyler tasrih kelimesinin anlamını TDK'da bulabiliyor. TDK'da yapılan araştırmalar neticesinde tasrih kelimesinin anlamına ulaşmak mümkündür. TDK'da tesrih kelimesi, belirtme anlamında kullanılıyor. Belirtme anlamında olan tasrih kelimesi, günümüzde kitaplarda kullanılan bir kelimedir.

 

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