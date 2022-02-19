Taşra nedir, nereye bağlıdır? Taşra yönetimi ve teşkilatı görevleri nelerdir?

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Sanayinin gelişmesi ve şehirdeki hareketliliğin, trafiğin, karışıklığın, nüfusun bile çok fazla olması bir kenti taşra olmaktan çıkarmıyor.

Taşra Nedir?

Taşra’nın anlamı ya da ilk duyulduğu zaman zihinde yarattığı algı kişiden kişiye göre değiştiği gibi genel geçer bir tanımı da vardır. Bir ülkenin başkenti ve büyük kentleri dışında kalan tüm bölgelere taşra deniyor. Taşra kelimesinin tek kelime ile karşılığı “dışarlık”, karşıtı ise merkez anlamına gelir.

Bazı kadrolar üzerinden bakıldığında merkez ya da taşra ifadeleri sıkça görünür. Özellikle de bu durum daha çok devlet atamaları ve memurluk sınavları için ön plana çıkar. Merkez ifadesi daha çok müsteşarlık, bakanlık ve genel müdürlük binalarına temsil eder. Taşra ifadesi ise, bu kurumların dışında yer alan devlet kurumları olarak da bilinir. Her ne kadar taşra denilse de ilçe ya da köyler akla gelse de, il birimi de taşra olabilir.

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Taşra Nereye Bağlıdır?

Taşra, merkeze bağlı olarak görev yapar. Merkez ifadesi genellikle müsteşarlık, bakanlık ve genel müdürlük binalarına temsil eder. Taşra ifadesi ise, bu kurumların dışında kalan devlet kurumları olarak da bilinir.

Taşra Yönetimi ve Teşkilatı Görevleri Nelerdir?

Taşra teşkilatı, Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar gelmiş olan bir terim olarak ön plana çıkar. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti döneminde ise başkent merkez olarak bilinirdi. Merkez dışında kalan tüm ülkedeki bütün bölgeler ise, taşra olarak bilinirdi. Bu bakımdan taşra teşkilatı yönetim birimleri o dönemde şu şekilde ön plana çıkıyor;

Sancaklar

Eyaletler

Köyler

Kazalar

Tüm bunlar kendi içinde birbirine geçmiş olarak ön plana çıkardı. Bu sayede merkez dışındaki tüm bölgeler taşra olarak bilinir. Bakanlık ve müsteşarlık ile birlikte genel merkez dışında kalan her yer taşra olarak da ifade edilir.