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Taşra Nedir, Ne Anlama Gelir? Taşra Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Taşra Nedir, Ne Anlama Gelir Taşra Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İnsanların yaşadıkları yerlere sahip oldukları özellikler göz önünde tutularak farklı isimler verilmektedir. Bu isimler o yerin sosyal ve ekonomik imkanları hakkında bilgi vermektedir. Bir yerde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan imkanlar var ise o yer bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmektedir. Taşra kavramı da bir yerleşim yerine verilen isim olmaktadır. Peki, taşra nedir, ne anlama gelir? Taşra kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır tüm detayları ile derledik.

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 Eski Türkçede kullanılan taşra kelimesi günümüzde de kullanılan bir kavram olmaktadır. Öz Türkçe olan bu kelimenin ne anlama geldiği çoğunlukla herkes tarafından bilinmektedir. 

 Taşra Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Taşra kelimesi kırsal yerleri anlatmak için kullanılan bir kelime olarak belirtilmektedir. Bu kelime Osmanlı devleti zamanında da sıklıkla kullanılmış bir kelime olmaktadır. Taşra kelimesi özellikle merkeze uzak olan yerlerde kurulan yerleşim yerleri anlamına gelmektedir. Fuzuli başta olmak üzere geçmişte yaşamış pek çok şair ve yazar taşra kavramına eserlerinde yer vermiştir. Bu kelime günümüzde de geçmişte kullanılan anlamı ile kullanılmaktadır. 

 Taşra Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Taşra kelimesi insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden uzakta kalan köy ve kasaba gibi yerleşim yerlerine verilen bir isim olmaktadır. Bu kelimenin gerçek anlamının dışında bir kullanımı bulunmamaktadır. Taşra kelimesi Türk Dil Kurumuna göre bir ülkenin başkenti ya da önemli olarak belirtilen şehirlerine uzakta kalan yerleri anlatmak için kullanılan bir kavram olmaktadır.

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