Taşra Nedir, Ne Anlama Gelir? Taşra Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Eski Türkçede kullanılan taşra kelimesi günümüzde de kullanılan bir kavram olmaktadır. Öz Türkçe olan bu kelimenin ne anlama geldiği çoğunlukla herkes tarafından bilinmektedir.

Taşra Nedir, Ne Anlama Gelir?

Taşra kelimesi kırsal yerleri anlatmak için kullanılan bir kelime olarak belirtilmektedir. Bu kelime Osmanlı devleti zamanında da sıklıkla kullanılmış bir kelime olmaktadır. Taşra kelimesi özellikle merkeze uzak olan yerlerde kurulan yerleşim yerleri anlamına gelmektedir. Fuzuli başta olmak üzere geçmişte yaşamış pek çok şair ve yazar taşra kavramına eserlerinde yer vermiştir. Bu kelime günümüzde de geçmişte kullanılan anlamı ile kullanılmaktadır.

Taşra Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Taşra kelimesi insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden uzakta kalan köy ve kasaba gibi yerleşim yerlerine verilen bir isim olmaktadır. Bu kelimenin gerçek anlamının dışında bir kullanımı bulunmamaktadır. Taşra kelimesi Türk Dil Kurumuna göre bir ülkenin başkenti ya da önemli olarak belirtilen şehirlerine uzakta kalan yerleri anlatmak için kullanılan bir kavram olmaktadır.