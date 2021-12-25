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Taşra ne demek, ne anlama gelir? Taşra kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Taşra#Taşra Ne Demek
Taşra ne demek, ne anlama gelir Taşra kelimesinin TDK sözlük anlamı

Oğuz Türklerinden bu yana kullanılmakta olan taşra kelimesi ''taş'' sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçede taş sözcüğü, dışarısı anlamına gelirdi. Taşra kelimesinin sözlük anlamı ise ''dışarıya doğru'', ''merkezden uzakta olan''dır. Bu kelime 14. yüzyıldan itibaren başkent dışındaki şehirler için kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise nüfus yoğunluğunun az olduğu her yer taşra olarak nitelendirilir. Taşra ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Taşra kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Taşra kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Uzak

2- Tenha

3- Issız

4- Sapa

5- Dışarı

6- Kasaba

7- Hariç

8- Irak

Taşra Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan taşra kelimesinin ilk anlamı dışarıda olan, dahil edilmeyendir. Şehir merkezinden uzak kasaba ve köyler için bu kelime kullanılır. Bunun dışında taşra sözcüğü, birçok kalıp ifadede ve tamlamada da yer alır.

Örneğin, Osmanlı döneminde görevine son verilen ya da sürgüne gönderilen memurlar için ''taşraya çıkmak'' ifadesi kullanılırdı. Kasabalılara ise ''taşralı'' denirdi.

Taşra Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Taşra kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Merkezde olmayan, dışta kalmış

 İkinci Anlamı: Şehirden uzakta kalan yerleşim bölgeleri, belde, köy, kasaba

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 Taşra Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Taşrada iki yıl öğretmenlik yaptıktan sona İstanbul'a tayinim çıktı.''

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