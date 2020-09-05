Tasnif Ne Demek? Tasnif Etmek Nedir? Tasnif Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Osmanlıcadan dilimize geçen tasnif kelimesinin kökeni Arapça olup, aslında kökü Arapçaya göre ''snf''' dir. Türk Dil kurumunda ise Türkçe karşılığı ''Bölümleme'' olarak verilmiştir. Kelimenin anlamı ''Tasniflemek işi'' olarak belirtilmiştir.

Tasnif Ne Demek?

Tasnif herhangi bir nesne, durum veya olay örgüsünü sınıflandırma, bölümlendirme, sıralama ya da kategorize etme anlamında kullanılır. Bir karmaşanın önüne geçilmesi maksadıyla tasnifleme işi yapılır. Nesne, durum veya olaylar belirli düzene veya belirli bir sıralamaya sokulur.

Tasnif etmenin amacı oluşacak bir karmaşanın önüne geçmektir. ''Tasnif etmek'' olarak kullanılan deyimin anlamı ise tasnif işini eylem olarak yapma durumuna verilen isimdir. Tasnifleme işi hayatımızın hemen hemen her alanında bilmeden de olsa yapmış olduğumuz bir iştir.

Okul kitaplarında, özellikle tarih kitaplarında olay örgülerindeki karmaşanın önüne geçilmesi maksadı ile veya daha iyi bir şekilde aktarılması amacı ile belirli ölçülere göre tasnifleme yöntemi kullanılır. Böylece belirli bir düzen ve sıralamaya bağlı olarak daha kaliteli eğitim verilmektedir. Ve akılda kalıcılığı olmaktadır.

Günümüzde örnek olarak birçok eserin tasnif yöntemi ile birleştirilerek kitap haline getirilmesi tasnifleme işi için verebileceğimiz en somut örneklerdendir.