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Taslak ne demek, ne anlama gelir? Taslak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Taslak ne demek, ne anlama gelir Taslak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Taslak kelimesi dilimizde en fazla kullanılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Sürekli olarak kullanılmakta olan taslak kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Taslak ne demek, ne anlama gelir? Taslak kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Taslak kelimesinin sahip olduğu anlam ile ilgili detayları derledik.

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Taslak kelimesi en fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Özellikle bilimsel gelişmelerin artış göstermesine bağlı olarak taslak kelimesinin kullanımında da bir artış gözlemlendiğini söylemek mümkündür.

Taslak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Taslak kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Taslak, bir şeyin kesin biçimini almadan önceki durumu olarak bilinmekte olan bir kelimedir. Taslak genel olarak üzerinde çalışılan bir işle ilgili olarak yapılan ön çalışma olarak ifade edilebilmektedir. Bir işin veya bir malzemenin hazırlanmış ve tam bitmemiş hali de taslak olarak bilinmektedir.

Taslak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Taslak kelimesinin Türk dil kurumuna göre; bir sanat, bir edebiyat eserini veya bir şeyi ana çizgileri ile türlü bölümleri ile belirten ön çalışma olarak ifade edilebileceğini söylemek mümkündür. Taslak aynı zamanda eskiz olarak da bilinmekte olan bir kelimedir. Taslak genel olarak yapılan ön çalışmayı ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Taslak kelimesini özellikle yapılan proje çalışmalarının hazırlık aşamalarında oldukça fazla duyabilirsiniz.

 

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