Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü üniversitede Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitim vermektedir. Bu bölüm 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Kültürel varlıkların dokusunda zarar vermeden onarılması veya kırılmış olan eserlerin restore edilmesi kültürü yaşatmak için çok önemlidir. Ayrıca bulunan bir eserin bulunduğu yer tarih içerisinde bu ortamın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Fakat bazı durumlarda bazı prosedürler eşliğinde koruma amaçlı taşıması gereken durumlar oluşmaktadır. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümü bu alanda eğitim vererek, bu alanda çalışabilecek öğrenciler yetiştirmektedir.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Nedir?

Ülkemiz kültürel miras açısından büyük çeşitliliğe sahip bir ülke konumundadır. Özellikle kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda üniversitede açılan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü sanat tarihi kavramı ve tarih ile kültürel miras adına yapılan çalışmaları destekleyen bir bölüm olmaktadır. Ülkemizdeki tarihi mirası konservasyonu ve resterasyonu yapılır iken zarar görmeyecek bir şekilde bir yerden başka bir yere taşınmasını konu almaktadır. Özellikle ülkemizin sahip olduğu tarihi değerlere bakıldığında Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünün de ne kadar önem arz ettiği ortaya çıkmaktadır.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümünün Amacı Nedir?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümü toprak altında ve toprak üzerinde tanıklık eden kültürel mirasın gelecek nesillere zarar görmeden aktarılması amacıyla eğitim veren akademik bir disiplindir.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Mezunu Ne İş Yapar?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü mezunları eserlerin, kültürel varlıkların korunması, onarımı ve taşınması sürecinde çalışırlar. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünden mezun olan kişilerin sorunlulukları ve görevleri şunlardır:

- Eserlerin onarımı için tespitler yapmak.

- Sanata eserlerin onarımı ve korunması için müşteriler ile fikir birliği yapmak.

- Restorasyon yapılmadan önce sanat eserlerin fotoğraflarını çekmek ve detaylandırmak.

- Eserlerin durumunu detaylı bir şekilde kayıt tutmak.

- Bozulmaların boyutunu ve nedenlerini bilimsel araçlar ile analiz etmek ve eserleri incelemek.

- Kültürel mirası korumak için yerel yönetimler ile koruma kurumları ve bireysel müşteriler ile alınacak önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmak.

- Sanat eserlerinin gerçek görünümlerini ortaya çıkarmak için yapılacak restorasyon işlemlerinin maliyetlerini belirlemek.

- Restorasyon sürecinde kullanılacak olan malzemeleri temin etmek.

- Hassas eserlerin temizliğini ve onarım için gereken araçları bulmak.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Kaç Yıllıktır?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümü ülkemizde sadece bir üniversitede bulunan 4 yıllık bir lisans programıdır. Toplam 8 dönemden oluşan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümünde pek çok farklı dersler de bulunmaktadır.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Okumak İçin Ne Gerekli?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümünü okumak için YKS sınavının iki oturumuna da katılmak gerekmektedir. İlk oturum olan TYT sınavından ve ikinci oturum olan AYT sınavından gerekli puanın alınması gerekmektedir.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Öğretimi İngilizce midir?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümü İngilizce bölümü arasında olan bölümlerden değildir. Bu bölüm Türkçe bölümü olmaktadır.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümü eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alan bir lisans programıdır.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümünde öğrenciler pek çok dersten sorumlu olmaktadırlar. Bu derslerden bazıları şunlardır:

- Koruma ve Onarım

- Teknik Resim

- Sanat Tarihi

- Müzecilik ve Önleyici Koruma

- Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma

- Taş Koruma ve Onarım

- Keşif ve Metraj

- Ahşap koruma ve Onarım

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilirim ve Çalışabilirim?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümünden mezun olan öğrenciler Müze, sergi, sanat atölyeleri ve tarihi yapılar için restorasyon ve konservasyon şirketlerinde çalışabilirler. Bunlar dışında belediye ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda da çalışma imkanları bulunmaktadır.

Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabilecekleri alanlar şunlardır:

- Galeri

- Sanat Atölyeleri

- Müze ve sergiler

- Arkeolojik kazı alanları

- Belediyeler

- Kültür Varlığını Koruma Derneği

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Çalışma Alanları Nelerdir?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümünden mezun olan kişiler tarihi eserlerin onarımı, korunması veya taşınması gibi alanlarda çalışmakta ve görev almaktadırlar.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Olan Üniversiteler Hangileridir?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bulunmaktadır.