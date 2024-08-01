Taşımalı eğitime doğal afet düzenlemesi

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Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin 1 Ağustos sayısında yayımlandı. Yönetmelik ile eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmi okul ve kurumlara taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlığın yeni yönetmeliği ile olağanüstü durumlarda alınacak tedbirleri belirleyen hükümler altında yer alan “olağanüstü hallerin” kapsamı genişletildi. Doğal afetler sonucu barınma yerleri zarar gören öğrencilerin taşıma uygulaması kapsamına alınması sağlandı ve bu doğrultuda mevzuata, “yangın, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici barınma merkezlerine yerleştirilen öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir” hükmü eklendi.

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BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Taşıma kapsamında okulların ve pansiyonların, güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması halinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, taşıma uygulaması kapsamına alınabilecek. Taşıma hizmetinin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenci ile velilere uygulama hakkında bilgilendirme eğitimi verilecek.

PLANLAMA KOMİSYONU KURULACAK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, eğitim müdürlüklerinde öğrencisi taşımalı eğitim kapsamına giren yerleşim yerlerini, okulları, servis araç sayısını, güzergahlarını ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulacak öğrencileri belirlemek üzere planlama komisyonu kurulacak. Planlama komisyonu, milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mahalli mülki idare amirinin onayı ile her yıl ocak ayı içinde oluşturulacak, milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışacak.

30 KİLOMETREDEN UZAK ÖĞRENCİLER YATILI OKULA YERLEŞECEK

Komisyon, taşıma merkezi okula uzaklığı 30 kilometreden fazla olan, taşınması ekonomik olmayan, iklimi veya ulaşım şartları elverişsiz yerleşim birimlerinde ikamet eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirecek. Ardından bölgedeki yerleşim birimlerini gruplandırarak taşıma merkezi okulları belirleyecek.

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Ayrıca, yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olacak ve 30 kilometreden fazla mesafeden taşıma yapılmayacak. Ancak, can güvenliğinin olmaması, iklim koşulları ve coğrafi şartların elverişsiz olması gerekçelerinden herhangi birine bağlı olarak planlama komisyonu kararı ve mülki idare amiri onayı ile 2 kilometreden az mesafeden taşıma yapılabilecek.

İLÇELER ARASI TAŞIMA YAPILMAYACAK

Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinden, can güvenliğinin olmaması, iklim koşulları ve ulaşım şartlarının elverişsiz veya taşıma maliyetinin yüksek olması gerekçelerinden birine bağlı olarak eğitim müfettişleri tarafından hazırlanan başka bir rapor olmaması durumda ilçeler arası taşıma yapılamayacak.

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FARKLI ERİŞİM SEÇENEKLERİ

İhalelerin zamanında yapılamaması, katılım sağlanmaması, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, taşımanın ekonomik olmaması ve benzeri nedenlerle taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi durumunda farklı eğitime erişim seçenekleri uygulanabilecek. Bu hükme ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

TAŞIMA KRİTERLERİ DÜZENLENDİ

Öğrencisi taşınacak yerleşim biriminin belirlenmesinde, toplu taşıma hizmetinin bulunmaması, eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu olmaması veya bu kurumların kapanması şartları birlikte aranacak. Öğrencisi taşınacak okulların belirlenmesinde ise öğrenci sayısı yetersizliği nedeniyle okulun kapalı olması, okulun güçlendirmeye alınması, yeniden yapılmak üzere yıkım kararı alınması, yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere maruz kalması, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması sonucu kullanılamaması şartları aranacak.

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ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ

Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci ve kursiyerler dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilecek. Taşımalı eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlandırılacak. Yemek hizmeti alımlarında, öğretmenevleri, yemek üretimi yapan döner sermayeli okullar ile ilgili mevzuatı doğrultusunda okul ve pansiyon yemekhanelerine öncelik verilecek. Yemek bedeli, ilgili okul ve kurum hesabına aktarılacak. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına, sağlığa uygunluğuna ve zamanında öğrenciye ulaştırılmasına gerekli özen gösterilecek.