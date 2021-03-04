Taşıma Su İle Değirmen Dönmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Taşıma Su İle Değirmen Dönmez atasözünün kullanıldığı cümleleri tahmin edebilirsiniz. Başkalarının yardımları ile belirli bir yere gelinemeyeceğini ifade etmek için kullanılan atasözü ile sizleri etkin bir şekilde çalışmaya yönlendirmek hedeflenir. Sizde bu atasözünün anlamını öğrenerek en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Taşıma Su İle Değirmen Dönmez Atasözünün Anlamı

Taşıma Su İle Değirmen Dönmez atasözü, kendiniz çalışarak kazanmadıkça, başkaları tarafından gelen küçük yardımlar ile hayatınızı devam ettiremeyeceğiniz anlamında kullanılan bir atasözüdür. Bir işi yapabilmek için gerekli bütün donanımın kendinizde bulunması gerekir. Başkalarından gelen yardımlar ile sadece belirli bir noktaya kadar ilerleyebilirsiniz.

Taşıma Su İle Değirmen Dönmez Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Artık kendine bir iş bulmalısın, taşıma su ile değirmen dönmez.