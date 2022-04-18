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Tashih ne demek, ne anlama gelir? Tashih etmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#Eğitim#Araştırma#Tashih Ne Demek
Tashih ne demek, ne anlama gelir Tashih etmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Genellikle neşredilen eserler için kullanılan tashih kelimesi sıhhat sözcüğünden türetilmiştir. Sıhhat hem sağlıklı olmak hem de düzenli anlamına gelir. Tashih kelimesinin sözlük anlamı ise sıhhatli hale getirmektir. Bu kelime, bir metindeki yazım ve imla hatalarını düzeltmek anlamında kullanılır. Tashih ne demek, ne anlama gelir detayları ile derledik.

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Tashih etmekle aynı anlama gelen toplam 5 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerde üçü öz Türkçe diğer ikisi Fransızca ve Arapça kökenlidir: 1- Redaksiyon

 2- Düzenlemek 3- Revize etmek 4- Rötuş 5- Tedavi etmek

 Tashih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Bir şiirin ya da roman, öykü gibi olay yazılarının tekrar okunup metindeki mevcut yanlışların düzeltilmesine tashih denir. Yayınevlerinde tashih işinden sorumlu kişilere editör ve redaksiyon denir. Redaksiyonlar daha çok yazım yanlışlarını düzeltirken, editörle metinde mantık hatası olup olmadığını kontrol ede.

 Tashih tıp literatüründe hastayı ilaçla tedavi etmek anlamında kullanılır.

 Bu kelime birçok tamlamanın içinde de yer alır. Örneğin tashih-i nihai, son okuma, son düzenleme demektir.

 Tashih Etmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 TDK'ya göre tashih kelimesi tıp ve edebiyatta faklı anlamlara gelir.

 İlk Anlamı: Bir metni yayıncıya göndermeden önce son kez okumak ve düzenlemek

 İkinci Anlamı: Hastaya en uygun tedavi yöntemi belirlemek

 Örnek Cümleler:

 1- Son romanımı tashih eder etmez yayınevine mail olarak göndereceğim.

 2- Senden tashih konusunda çok şey öğrendim.

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#Eğitim#Araştırma#Tashih Ne Demek

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