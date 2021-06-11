Tasdik ne demek? TDK'ya göre tasdik kelimesinin anlamı nedir? Tasdik sözlük anlamı

Tasdik sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir. 1- Onay 2- Tasvip Etme 3- Doğrulama

TDK'ya Göre Tasdik Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre tasdik kelimesinin kullanıldığı yere üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Birisine ait beyanı doğru kabul etmek, gerçekliğine onay vermek.

İkinci Anlamı: Birinin bir sözünü ya da davranışını doğru saymak, yerinde bulmak.

Üçüncü Anlamı: Yetkili bir makamın resmi bir belgeyi imzalayıp onaylaması

Örnek Cümleler:

1- Bu davranışınızı ben de tasdik ediyor ve sizi tüm kalbimle destekliyorum.

2- Hem sorumsuzca davranıyor hem de tüm davranışlarının tasdik edilmesini bekliyor.

3- Bugün Orhan ile notere gidip yüklenme senedini tasdik ettireceğiz.

Tasdik kelimesinden türetilmiş olan birçok sözcük günlük hayatta ve eğitim kurumlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Tasdikname bu kelimeler arasında yer alıyor.

Herhangi bir nedenden dolayı eğitim yılı tamamlanmadan okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrenciye okul idaresi tarafından verilen belgeye tasdikname denir.

Arapçada bir kelimenin çoğulunu yazmak için kelimenin sonuna -at ya da -et getirilir. Tasdikat kelimesi de verilen onaylar ve izinler anlamına gelir.