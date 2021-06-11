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Sözlük
Haber Giriş: 11.06.2021 - 02:26 | Son Güncelleme:

Tasdik ne demek? TDK'ya göre tasdik kelimesinin anlamı nedir? Tasdik sözlük anlamı

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Tasdik ne demek? TDK'ya göre tasdik kelimesinin anlamı nedir? Tasdik sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tasdik kelimesi ''sıdk'' kökünden türetilmiştir. Sıdk hem dürüst olmak hem de gerçeği söylemek anlamına gelir. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız tasdik kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre Tasdik kelimesinin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Tasdik sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir. 1- Onay 2- Tasvip Etme 3- Doğrulama

 TDK'ya Göre Tasdik Kelimesinin Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre tasdik kelimesinin kullanıldığı yere üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Birisine ait beyanı doğru kabul etmek, gerçekliğine onay vermek.

 İkinci Anlamı: Birinin bir sözünü ya da davranışını doğru saymak, yerinde bulmak.

Üçüncü Anlamı: Yetkili bir makamın resmi bir belgeyi imzalayıp onaylaması

 Örnek Cümleler:

 1- Bu davranışınızı ben de tasdik ediyor ve sizi tüm kalbimle destekliyorum.

 2- Hem sorumsuzca davranıyor hem de tüm davranışlarının tasdik edilmesini bekliyor.

 3- Bugün Orhan ile notere gidip yüklenme senedini tasdik ettireceğiz.

 Tasdik kelimesinden türetilmiş olan birçok sözcük günlük hayatta ve eğitim kurumlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Tasdikname bu kelimeler arasında yer alıyor.

 Herhangi bir nedenden dolayı eğitim yılı tamamlanmadan okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrenciye okul idaresi tarafından verilen belgeye tasdikname denir.

 Arapçada bir kelimenin çoğulunu yazmak için kelimenin sonuna -at ya da -et getirilir. Tasdikat kelimesi de verilen onaylar ve izinler anlamına gelir.

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