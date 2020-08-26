Tasavvuf ne demek? Tasavvuf nedir? Tasavvuf TDK kelime anlamı

Kökeni Arapçaya uzanan tasavvuf kelimesi İslamiyet üzerinden Türkçede oldukça önemli bir kelimedir. Aynı zamanda dini ve felsefi bir akım olarak da bilindiğini söylemek gerekir. TDK üzerinden anlamı ile beraber aynı zamanda İslamiyet açısından da belli bir anlama sahiptir.

Tasavvuf Ne Demek?

Genel ve aynı zamanda İslami olarak anlamı üzerinden tasavvuf kelimesi gündelik yaşamda amaca uygun sık kullanılan sözcüklerden biridir.

- Tanrı’nın niteliği ile beraber evrenin oluşumu açısından, varlık birliği anlayışı ile açıklama getiren dini ve felsefi bir akım.

- Kur'an-ı Kerim'de önerilmiş olan ve peygamberin hayatında uygulamaları görülmüş yaşam tarzı ve gayreti.

Bu iki farklı anlamı kapsamında tasavvuf kelimesinin gündelik yaşamda amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz.

‘’Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!’’

Gizemci özel bir inanış ve anlayış şeklinde, kişinin inandığı dini felsefe üzerinden yaşam tarzı olarak ele aldığı felsefi bir akım biçiminde anlatmak mümkün. Müslümanlık açısından aynı zamanda İslam gizemciliği biçiminde ifade edilmektedir. Ayrıca pek çok farklı eser ve kaynakta sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu anlamları üzerinden dilediğiniz gibi tasavvuf kelimesini kullanabilirsiniz.