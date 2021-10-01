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Tasarrufun iptali davası nedir, nerede açılır ve ne kadar sürer? Tasarrufun iptal davası şartları ve zamanaşımı

#Tasarrufun İptali Davası#Mahkeme#Dava
Tasarrufun iptali davası nedir, nerede açılır ve ne kadar sürer Tasarrufun iptal davası şartları ve zamanaşımı

Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırma amacı ile 3. kişilere yönelik yaptığı tasarrufların iptalini talep ettiği dava çeşididir. Bu dava sonucunda alacaklı, taşınmazın tekrardan tashihine gerek kalmadan malın haczini ya da satışını talep edebilir. Tasarrufun iptali davası nedir, nerede açılır ve ne kadar sürer? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Tasarrufun iptali davası borçluya karşı açılabilir. Ama 3. kişi kötü niyetli ise, kimi zaman 3. kişiye karşı da açılabilir. Borçlunun alacaklılara zarar vermek için yaptığı işlemler alacaklı tarafından ispatlanır. Tasarrufun iptali davasının şartları taşındığı müddetçe görevli mahkemede dava açılabilir.

 Tasarrufun İptali Davası Nedir?

 Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak için 3. kişilere karşı yaptığı tasarrufların iptalini talep ettiği davalardır. Bu dava sonucunda alacaklı, taşınmazın yeniden tashihine gerek kalmaksızın malın satışını ya da haczini talep edebilir.

 Tasarrufun İptali Davası Nerede Açılır ve Ne Kadar Sürer?

 Borçlunun tasarrufun iptali davasına konu olan mallar hakkında ihtiyati haciz kararı verilebilir. Ama alacaklının ihtiyati haciz talep etmesi gerekir. Mahkeme ihtiyati haciz kararını verebilmesi için teminat miktarının ödenmesine karar vererek, teminat miktarını kendisi belirler.

 Tasarrufun iptaline ile ilgili davalar, ayni hakka değil, aslında kişisel hakka dayanan davalardır. Bu nedenle de tasarrufun iptali davası için genel yetki hükümleri geçerlidir. Davalının ya da davalı birden fazla ise davalılardan birisinin ikametgahının yer aldığı dava açılabilir. Tasarrufun iptali davasında yetki itirazı bulunulması ama ilk oturumda esasa girilmeden önce yazılı ya da sözlü olarak ileri sürülebilir.

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 Bir davanın tam olarak ne kadar süreceği kesin olarak bilinemez. Ancak ortalama olarak bir süre verilebilir. Dava süreci, dosyadaki delillerin toplanması, mahkemenin iş yoğunluğuna, duruşma gün aralıklarının belirlenmesi gibi pek çok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dosya sürecinin hızlandırılması için dosya takibinin devamlı yapılması çok önemlidir. Dava dosyasından ilgili yerlere yazılması gereken belgelerin yazılıp gönderilip gönderilmediği, ilgili yerlerden cevap gelip gelmediği, duruşmalarda dosyanın sürecine dair hızlandırmaya ilişkin taleplerin sunulması, delil toplanmasında hangi aşamada olduğu gibi pek çok işlemin yapılması gerekir.

 Tasarrufun İptal Davası Şartları ve Zamanaşımı

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 Hak düşürücü süre ile zaman aşımı süresi, genellikle karıştırılıyor. Ama her ikisi de farklı anlamlara geliyor. Tasarrufun iptali davası zaman aşımı süresine değil, hak düşürücü süreye tabi olan bir dava çeşididir. Hak düşürücü süre, bir hakkın kullanılması için süreye tabi olmasını ifade eder. Bu süre sonunda sahip olunan hak ortadan kalkar.

 Tasarrufun İptali Davası Şartları

Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıya zarar vermek için mal kaçırma ile ilgili yaptığı tasarrufların iptaline yönelik açılan bir dava çeşididir. Bu nedenle de alacaklı ile borçlu arasında borç ilişkisi olmadan bu dava açılamaz.

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Tasarrufun iptali davasında alacağa dayalı olan icra takibi dava açma tarihi de kesinleşir. İcra takibi kesinleşmeden dava açılmışsa mahkeme tarafından bu durum da bekletici mesele olarak görülür.

Davaya konusu olan tasarruf, borcun doğumundan sonra ortaya çıkmalıdır. İptali istenen tasarruf, borcun doğumundan önce yapılmışsa ispatlanması durumunda davanın reddi yönünde karar verilir.

Hak düşürücü süre içinde davanın açılması gerekir. Tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde tasarrufun iptali davası açılabilir.

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Borçlu hakkında alınmış kesin ya da geçici aciz vesikası bulunması gerekir. Davanın açıldığı tarihte aciz vesikası yoksa davacı, dava süreci boyunca aciz vesikasını mahkemeye sunabilir. Davacı dava başında geçici aciz vesikası sunmuşsa da mahkemeye kesin aciz vesikasını da ibraz etmesi gereklidir.

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