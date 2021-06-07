Tasarruf nedir? Tasarruf tanımı ve TDK sözlük anlamı

Tasarruf kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden birisidir. Yaygın olan bu kelimeyi sık sık duyma şansınız vardır. Bu kelimenin en doğru anlamı ise TDK'da açıkça belirtilmiştir.

Tasarruf Nedir?

Tararruf, genellikle para biriktirme ve idareli harcama anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Ancak, tasarruf kelimesi farklı bir anlamda daha kullanılmaktadır. Bu anlam ise kişinin sahip olduğu tutum olarak bilinmektedir.

Tasarruf Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tasarruf; biriktirme, idareli harcama ve kişisel tutumu belirtmek için kullanılan bir kelimedir. TDK'ya göre 3 farklı kullanımı vardır.

TDK sözlük anlamı:

Artırım ve para biriktirme Bir şeyi istediği gibi kullanma hakkı Tutum

Cümle Örnekleri

Örnek 1- Babam çok tutumlu bir insandır.

( Babasının idareli olduğu belirtilmiştir.)

Örnek 2- Arkadaşının yaptığı hataya karşı olumsuz bir tutum sergiledi.

( Arkadaşının göstermiş olduğu tepki veya davranış belirtilmiştir.)

Tasarruf kelimesi herkesin sıklıkla duyduğu ve zaman zaman kullandığı bir kelimedir. Bu kelimeyi doğru yerlerde kullanmanız oldukça önemlidir. Kelimeleri doğru anlamda ve doğru yerde kullandığınız zaman Türkçeyi daha iyi anlamış olursunuz. Tasarruf kelimesi de ifade ettiği anlamlar ile yeri geldiği zaman rahatlıkla kullanılabilir.