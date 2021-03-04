Taş Düştüğü Yerde Ağırdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Taş düştüğü yerde ağırdır atasözü Türkçede günlük hayatın en yaygın kullanılan atasözlerinden biridir. On yıllar içerisinde dile pelesenk olmuş en güzel atasözleri içerisinde yer alır.

Taş Düştüğü Yerde Ağırdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar doğup büyüdüğü ve yaşadığı yerde daha değerlidir. Her insan ayrıca kendi çevresinde daha fazla değer görür. Sonuçta bulunduğu yerde çevre edilmiştir ve tanınmıştır. Yabancı olduğu bir yerde çok fazla tanınmadığı için istediği değeri göremez.

Taş Düştüğü Yerde Ağırdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Taşıdığı anlam üzerinden taş düştüğü yerde ağırdır atasözü uyumlu şekilde cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir.

‘’Eğer bu işi yapacaksan seni tanıyan kişilerin olduğu bölgede yapman daha doğru olur. Sonuç olarak taş düştüğü yerde ağırdır.’’